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В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах
В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах - РИА Новости, 18.08.2021
В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах
Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах с начала учебного года, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:30
2021-08-18T18:30
2021-08-18T18:33
общество
пенза
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах с начала учебного года, заявил глава министерства Сергей Кравцов."У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками", - заявил Кравцов в ходе областного августовского педагогического форума в Пензе.По его словам, благодаря самоотверженной работе педагогических коллективов занятия в образовательных учреждениях в прошлом году удалось проводить в основном в очном формате. Начало следующего учебного года состоится также в режиме офлайн, с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей."Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования", - добавил он.
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общество, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование, социальный навигатор
18:30 18.08.2021 (обновлено: 18:33 18.08.2021)
В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах
Глава Минпросвещения Кравцов: вводить дистанционное обучение в школах в новом году не планируется