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В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах

В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах - РИА Новости, 18.08.2021

В Минпросвещения пообещали не вводить дистанционку в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах с начала учебного года, заявил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:30

2021-08-18T18:30

2021-08-18T18:33

общество

пенза

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах с начала учебного года, заявил глава министерства Сергей Кравцов."У нас нет планов по введению дистанционного обучения, отказа от традиционной системы обучения. Ничто не может заменить учителя и его живого общения с учениками", - заявил Кравцов в ходе областного августовского педагогического форума в Пензе.По его словам, благодаря самоотверженной работе педагогических коллективов занятия в образовательных учреждениях в прошлом году удалось проводить в основном в очном формате. Начало следующего учебного года состоится также в режиме офлайн, с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей."Информационные технологии являются дополнением традиционной системы обучения. Учитель может сам выбирать, в зависимости от своей методической системы, те или иные формы их использования", - добавил он.

https://ria.ru/20210807/roboty-1744804278.html

пенза

россия

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2021

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общество, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование, социальный навигатор