https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746236201.html

Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске

Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске - РИА Новости, 18.08.2021

Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске

Наличие сероводорода в атмосфере снижает комфорт окружающей среды, но не приводит к смертям и проблемам со здоровьем, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:07

2021-08-18T16:07

2021-08-18T16:07

челябинская область

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наличие сероводорода в атмосфере снижает комфорт окружающей среды, но не приводит к смертям и проблемам со здоровьем, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования, доктор медицинских наук РАН Борис Ревич.В среду ночью в районе очистных сооружений МУП "ПОВВ" в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода, это было зафиксировано "Центром экологического мониторинга" министерства экологии Челябинской области. Прокуратура региона организовала проверку."Наличие сероводорода в атмосферном воздухе - это неприятный запах. Когда неприятный запах бывает в течение непродолжительного времени, то это не приводит ни к каким-то заболеваниям и не увеличивает смертность. Но нарушаются нормальные условия проживания. Если мы возьмем слово "комфорт", то он снижается. Могут быть некоторые элементы из-за не совсем привычного состояния, например, раздражительность", - сказал Ревич.Он отметил, что сероводород в атмосфере не приводит к таким экстремальным последствиям, как сероводород в промышленности."Такая неприятная ситуация, которая создала людям дискомфорт", - уточнил Ревич.Однако собеседник агентства подчеркнул, что комфортная для проживания среда ничуть не менее важное понятие, чем здоровье людей.Ревич уточнил, что проблема запахов и их нормирования пока не решена не только в России, но и в мире. Неприятный запах, такой как сероводород, не оказывает токсического влияния на организм.

https://ria.ru/20210611/proisshestvie-1736623598.html

https://ria.ru/20210601/ufa-1735068186.html

челябинская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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челябинская область, российская академия наук, россия