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https://ria.ru/20210818/serovodorod-1746236201.html
Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске
Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске - РИА Новости, 18.08.2021
Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске
Наличие сероводорода в атмосфере снижает комфорт окружающей среды, но не приводит к смертям и проблемам со здоровьем, сообщил РИА Новости заведующий... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:07
2021-08-18T16:07
челябинская область
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наличие сероводорода в атмосфере снижает комфорт окружающей среды, но не приводит к смертям и проблемам со здоровьем, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования, доктор медицинских наук РАН Борис Ревич.В среду ночью в районе очистных сооружений МУП "ПОВВ" в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода, это было зафиксировано "Центром экологического мониторинга" министерства экологии Челябинской области. Прокуратура региона организовала проверку."Наличие сероводорода в атмосферном воздухе - это неприятный запах. Когда неприятный запах бывает в течение непродолжительного времени, то это не приводит ни к каким-то заболеваниям и не увеличивает смертность. Но нарушаются нормальные условия проживания. Если мы возьмем слово "комфорт", то он снижается. Могут быть некоторые элементы из-за не совсем привычного состояния, например, раздражительность", - сказал Ревич.Он отметил, что сероводород в атмосфере не приводит к таким экстремальным последствиям, как сероводород в промышленности."Такая неприятная ситуация, которая создала людям дискомфорт", - уточнил Ревич.Однако собеседник агентства подчеркнул, что комфортная для проживания среда ничуть не менее важное понятие, чем здоровье людей.Ревич уточнил, что проблема запахов и их нормирования пока не решена не только в России, но и в мире. Неприятный запах, такой как сероводород, не оказывает токсического влияния на организм.
https://ria.ru/20210611/proisshestvie-1736623598.html
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челябинская область, российская академия наук, россия
16:07 18.08.2021
 
Врач оценил последствия выброса сероводорода в Челябинске

Доктор медицинских наук Ревич: наличие сероводорода в атмосфере не приводит к проблемам со здоровьем

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наличие сероводорода в атмосфере снижает комфорт окружающей среды, но не приводит к смертям и проблемам со здоровьем, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования, доктор медицинских наук РАН Борис Ревич.
В среду ночью в районе очистных сооружений МУП "ПОВВ" в Металлургическом районе произошел залповый выброс сероводорода, это было зафиксировано "Центром экологического мониторинга" министерства экологии Челябинской области. Прокуратура региона организовала проверку.
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"Наличие сероводорода в атмосферном воздухе - это неприятный запах. Когда неприятный запах бывает в течение непродолжительного времени, то это не приводит ни к каким-то заболеваниям и не увеличивает смертность. Но нарушаются нормальные условия проживания. Если мы возьмем слово "комфорт", то он снижается. Могут быть некоторые элементы из-за не совсем привычного состояния, например, раздражительность", - сказал Ревич.
Он отметил, что сероводород в атмосфере не приводит к таким экстремальным последствиям, как сероводород в промышленности.
"Такая неприятная ситуация, которая создала людям дискомфорт", - уточнил Ревич.
Однако собеседник агентства подчеркнул, что комфортная для проживания среда ничуть не менее важное понятие, чем здоровье людей.
Ревич уточнил, что проблема запахов и их нормирования пока не решена не только в России, но и в мире. Неприятный запах, такой как сероводород, не оказывает токсического влияния на организм.
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