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Росгидромет заявил о превышении нормы сероводорода в воздухе Челябинска
Росгидромет заявил о превышении нормы сероводорода в воздухе Челябинска - РИА Новости, 18.08.2021
Росгидромет заявил о превышении нормы сероводорода в воздухе Челябинска
Максимальная концентрация сероводорода в Металлургическом районе Челябинска превысила норму в 29,6 раза, такие данные представлены в Единой информационной... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:34
2021-08-18T14:35
экология
челябинская область
миасс
челябинск
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максимальная концентрация сероводорода в Металлургическом районе Челябинска превысила норму в 29,6 раза, такие данные представлены в Единой информационной системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета.В среду ночью там в районе очистных сооружений произошел залповый выброс сероводорода. Уровень загрязнения оценили как "очень высокий".Кроме того, пост наблюдения на улице Трудовая в том же районе зафиксировал отклонение в 4,6 раза. Такое значение отмечено как "высокое".В то же время муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", вблизи объектов которого зафиксировали выброс токсичных газов, за последние сутки не фиксировало аварий. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.По данным областного Министерства экологии, сейчас ситуация нормализовалась — уровень загрязнения снизился до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК). Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах.
https://ria.ru/20210809/pozhar-1744992878.html
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экология, челябинская область, миасс, челябинск, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
11:34 18.08.2021 (обновлено: 14:35 18.08.2021)
 
Росгидромет заявил о превышении нормы сероводорода в воздухе Челябинска

Росгидромет: уровень сероводорода в воздухе Челябинска превышал норму в 30 раз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ-20 в Москве
Трубы ТЭЦ-20 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Максимальная концентрация сероводорода в Металлургическом районе Челябинска превысила норму в 29,6 раза, такие данные представлены в Единой информационной системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета.
В среду ночью там в районе очистных сооружений произошел залповый выброс сероводорода. Уровень загрязнения оценили как "очень высокий".
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Кроме того, пост наблюдения на улице Трудовая в том же районе зафиксировал отклонение в 4,6 раза. Такое значение отмечено как "высокое".
В то же время муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", вблизи объектов которого зафиксировали выброс токсичных газов, за последние сутки не фиксировало аварий. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным областного Министерства экологии, сейчас ситуация нормализовалась — уровень загрязнения снизился до 0,8 предельно допустимой концентрации (ПДК).
Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах.
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ЭкологияЧелябинская областьМиассЧелябинскФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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