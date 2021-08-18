Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын погибшего бортинженера Ил-112В Хлудеева: отец всегда был уверен в технике
Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.
Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.
Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.
Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.
Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".
Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".
Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.
Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.
Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.
Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.
Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.
Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".
Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.