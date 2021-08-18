https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html

Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом - РИА Новости, 18.08.2021

Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В в Подмосковье, рассказал о последнем разговоре с отцом. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:59

2021-08-18T06:59

2021-08-18T10:03

происшествия

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В в Подмосковье, рассказал о последнем разговоре с отцом.Во вторник опытный образец самолета, выполнявший рейс из Кубинки на аэродром в Жуковском, разбился у села Никольское. Погибли все три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя.По словам 31-летнего Романа, последний раз он связывался с отцом за день до трагедии."Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами", — рассказал он в беседе с mk.ru.Сын погибшего бортинженера отметил, что на Ил-112В его отец летал с первого подъема, в день крушения должен был пройти очередной этап испытаний. При этом Хлудеев, по его словам, хорошо отзывался о самолете, а весь экипаж был опытным.Он никогда ни на что не жаловался и был скромным человеком, добавил Роман.

https://ria.ru/20210818/il-112v-1746159545.html

кубинка

жуковский

московская область (подмосковье)

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происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье