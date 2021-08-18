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Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом - РИА Новости, 18.08.2021
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В в Подмосковье, рассказал о последнем разговоре с отцом. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T06:59
2021-08-18T10:03
происшествия
кубинка
жуковский
московская область (подмосковье)
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В в Подмосковье, рассказал о последнем разговоре с отцом.Во вторник опытный образец самолета, выполнявший рейс из Кубинки на аэродром в Жуковском, разбился у села Никольское. Погибли все три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя.По словам 31-летнего Романа, последний раз он связывался с отцом за день до трагедии."Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами", — рассказал он в беседе с mk.ru.Сын погибшего бортинженера отметил, что на Ил-112В его отец летал с первого подъема, в день крушения должен был пройти очередной этап испытаний. При этом Хлудеев, по его словам, хорошо отзывался о самолете, а весь экипаж был опытным.Он никогда ни на что не жаловался и был скромным человеком, добавил Роман.
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кубинка
жуковский
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происшествия, кубинка, жуковский, московская область (подмосковье), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
06:59 18.08.2021 (обновлено: 10:03 18.08.2021)
 
Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын погибшего бортинженера Ил-112В Хлудеева: отец всегда был уверен в технике

© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в "Армии-2021"
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сын бортинженера-испытателя Николая Хлудеева, погибшего при крушении Ил-112В в Подмосковье, рассказал о последнем разговоре с отцом.
Во вторник опытный образец самолета, выполнявший рейс из Кубинки на аэродром в Жуковском, разбился у села Никольское. Погибли все три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы — возгорание правого двигателя.
Самолет Ил-112В - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
03:36
Источник заявил о продолжении летных испытаний Ил-112В
По словам 31-летнего Романа, последний раз он связывался с отцом за день до трагедии.
"Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами", — рассказал он в беседе с mk.ru.
Сын погибшего бортинженера отметил, что на Ил-112В его отец летал с первого подъема, в день крушения должен был пройти очередной этап испытаний. При этом Хлудеев, по его словам, хорошо отзывался о самолете, а весь экипаж был опытным.
Он никогда ни на что не жаловался и был скромным человеком, добавил Роман.
Загорелся в воздухе: крушение Ил-112В в Подмосковье
© СК РФ

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

Место крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Кадр видео
1 из 9

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

© СК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

Автомобиль скорой медицинской помощи в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
2 из 9

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

Сотрудник военной полиции в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
3 из 9

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

Сотрудники МЧС РФ в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
4 из 9

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© СК РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

Обломки на месте крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
5 из 9

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

© СК РФ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Полицейские в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
6 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

Военнослужащий в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
7 из 9

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

Сотрудники военной полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
8 из 9

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье
9 из 9
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Ил-112В летел с аэродрома в Кубинке в Раменское и разбился в районе населенного пункта Никольское. После падения самолет взорвался.

© СК РФ
2 из 9

Командиром был заслуженный испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер Николай Хлудеев. Летчики готовились к демонстрационным полетам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Пять дней назад этот самолет прилетел из Воронежа в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Сотрудники МЧС рядом с местом крушения Ил-112В в Подмосковье.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

По предварительным данным, у самолета загорелся правый двигатель.

© СК РФ
Перейти в фотобанк
6 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

Разбившийся самолет находился в стадии испытаний. Расследовать крушение будет комиссия "Ростеха" с привлечением авиастроительных НИИ и заводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники максимальной массой до пяти тонн. Первый полет состоялся в 2019 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9
Сотрудник полиции рядом с местом крушения опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКубинкаЖуковскийМосковская область (Подмосковье)Ил-112Крушение Ил-112В в Подмосковье
 
 
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