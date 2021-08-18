https://ria.ru/20210818/putin-1746259681.html

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 18.08.2021

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:11

2021-08-18T18:11

2021-08-18T18:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

таджикистан

афганистан

владимир путин

эмомали рахмон

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - говорится в сообщении.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

таджикистан

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, таджикистан, афганистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия