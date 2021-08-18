Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
Депутат Нилов: внесенный в Госдуму проект о пенсионном возрасте без отзыва кабмина вернут КПРФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддерживает идею КПРФ о возвращении к прежнему пенсионному возрасту, однако считает, что поскольку этот проект внесен в ГД без заключения кабмина, что считается нарушением конституции, то он может быть возвращен партии.
Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами.
"ЛДПР данную инициативу поддерживает. И я, как представитель ЛДПР, буду голосовать за принятие этого законопроекта. С точки зрения перспектив могу лишь констатировать... что на данный момент законопроект внесен неполный - отсутствует заключение правительства, то есть нарушена 104 статья конституции, нарушен регламент. И дальше с законопроектом комитет не сможет работать, потому что пакет внесен неполный. Вообще в таких случаях комитет возвращает авторам законопроект, так как отсутствуют все необходимые документы", - рассказал Нилов.
По его словам, если заключение правительства будет дополнительно внесено к моменту рассмотрения проекта уже новой Госдумой, то его смогут изучить. "В этом случае законопроект будет направлен в рассылку в регионы, так как это совместное ведение, все региональные парламенты, все главы региона должны будут высказать свою позицию о поддержке или неподдержке этого законопроекта", - добавил он.
"Позиция комитета, когда мы уже посмотрим по существу, будет определяться в момент рассмотрения. Чаще всего большинство депутатов основываются на позицию правительства", - подчеркнул Нилов.
Также парламентарий указал на то, что осуществление законопроекта потребует дополнительных расходов. "Если предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2022 года, то средства должны быть заложены в бюджете следующего года", - уточнил он.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.
Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой - снижение пенсионного возраста. -0-