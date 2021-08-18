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Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ

Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ - РИА Новости, 18.08.2021

Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддерживает идею КПРФ о возвращении к... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:15

2021-08-18T14:15

2021-08-18T14:15

политика

госдума рф

кпрф

лдпр

федерация независимых профсоюзов россии

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддерживает идею КПРФ о возвращении к прежнему пенсионному возрасту, однако считает, что поскольку этот проект внесен в ГД без заключения кабмина, что считается нарушением конституции, то он может быть возвращен партии.Депутаты Госдумы от КПРФ ранее внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В Федерации независимых профсоюзов и Совфеде связали внесение законопроекта с предстоящими выборами.По его словам, если заключение правительства будет дополнительно внесено к моменту рассмотрения проекта уже новой Госдумой, то его смогут изучить. "В этом случае законопроект будет направлен в рассылку в регионы, так как это совместное ведение, все региональные парламенты, все главы региона должны будут высказать свою позицию о поддержке или неподдержке этого законопроекта", - добавил он."Позиция комитета, когда мы уже посмотрим по существу, будет определяться в момент рассмотрения. Чаще всего большинство депутатов основываются на позицию правительства", - подчеркнул Нилов.Также парламентарий указал на то, что осуществление законопроекта потребует дополнительных расходов. "Если предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2022 года, то средства должны быть заложены в бюджете следующего года", - уточнил он.В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее в среду заявил РИА Новости, что возвращения к прежнему пенсионному возрасту уже не будет, соответствующий законопроект КПРФ, по мнению Рязанского, это не более чем элемент предвыборной кампании накануне выборов в Госдуму.Внесение КПРФ проекта о снижении пенсионного возраста обусловлено близостью выборов, такое техническое решение не решит основных проблем, среди которых, в частности, низкие пенсии в стране, пояснил ранее РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. По его словам, нужно вернуться к разработке системы, которая, с одной стороны, предусматривала бы повышение пенсий, а с другой - снижение пенсионного возраста. -0-

https://ria.ru/20210817/zakonoproekt-1746135726.html

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политика, госдума рф, кпрф, лдпр, федерация независимых профсоюзов россии, ярослав нилов, россия