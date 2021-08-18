Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 18.08.2021
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:26
2021-08-18T12:28
распространение коронавируса
общество
гознак
михаил мишустин
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.Оператор лотереи — акционерное общество "Гознак". Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html
https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, гознак, михаил мишустин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:26 18.08.2021 (обновлено: 12:28 18.08.2021)
 
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.
Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Оператор лотереи — акционерное общество "Гознак". Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.
Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 14:20Распространение коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в отдаленных регионах
Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.
Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
Медицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:13Распространение коронавируса
Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоГознакМихаил МишустинКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
15:01На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
15:01СМИ: не менее трех человек погибли при протестах в афганском Джелалабаде
14:51Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео
14:50В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
14:47Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
14:46Официальный курс евро на четверг снизился на 36 копеек
14:45Видеосервис Amazon приобрел права на показ "Кровавой барыни" и "Грозного"
14:45В Минэкологии назвали возможную причину выброса сероводорода в Челябинске
14:45В Петербурге призвали ЦИК проверить законность решений горизбиркома
14:44Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил афганский посол
14:37В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
14:35"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах
14:33Володин назвал виновных в развале СССР
14:29Зюганов прокомментировал инициативу КПРФ о снятии Бутиной с выборов
14:27В Германии заявили о конце энергетического господства США
14:16Мясников раскрыл неожиданную пользу лишнего веса
14:15Депутат объяснил, почему проект о пенсионном возрасте вернут КПРФ
14:10В Крыму мотоциклист отомстил водителю, нарушившему ПДД
14:02Источник рассказал о четвертом задержанном беглеце из ИВС в Истре
Лента новостейМолния