https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 18.08.2021
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:26
2021-08-18T10:26
2021-08-18T12:28
распространение коронавируса
общество
гознак
михаил мишустин
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.Оператор лотереи — акционерное общество "Гознак". Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.
https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html
https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гознак, михаил мишустин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:26 18.08.2021 (обновлено: 12:28 18.08.2021)
Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей
В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19