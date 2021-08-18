https://ria.ru/20210818/prizy-1746178658.html

Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей - РИА Новости, 18.08.2021

Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:26

2021-08-18T10:26

2021-08-18T12:28

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.Оператор лотереи — акционерное общество "Гознак". Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.

https://ria.ru/20210817/vaktsinatsiya-1746084400.html

https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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