https://ria.ru/20210818/prigovor-1746182269.html

В Кирове экс-сотрудника ДПС осудили условно за избиение двух человек жезлом

В Кирове экс-сотрудника ДПС осудили условно за избиение двух человек жезлом - РИА Новости, 18.08.2021

В Кирове экс-сотрудника ДПС осудили условно за избиение двух человек жезлом

Бывший сотрудник ДПС в Кировской области, обвиняемый в превышении должностных полномочий, осужден на 4 года лишения свободы условно за избиение жезлом... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:45

2021-08-18T10:45

2021-08-18T10:53

происшествия

кировская область

котельничский район

следственный комитет россии (ск рф)

дорожно-патрульная служба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник ДПС в Кировской области, обвиняемый в превышении должностных полномочий, осужден на 4 года лишения свободы условно за избиение жезлом женщины-водителя снегоболотохода и ее пассажира, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, инспектор ДПС 23 мая 2020 года в ходе патрулирования в селе Юрьево Котельничского района остановил снегоболотоход под управлением женщины с пассажиром-мужчиной и потребовал предъявить документы и заглушить двигатель. Женщина сообщила, что у нее нет прав на управление транспортным средством, при этом удерживая снегоболотоход на включенной передаче. Пассажир, выполняя требования инспектора заглушить двигатель, стал переключать рычаг коробки передач в режим парковки. В это время машина резко тронулась с места и поехала назад."Инспектор ДПС, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно с силой нанес женщине и ее пассажиру несколько ударов регулировочным жезлом по рукам. После того как снегоход съехал в кювет, инспектор встал на него и нанес несколько ударов регулировочным жезлом по голове и телу мужчине-пассажиру, стащил его и завел руки за спину, зафиксировав наручниками. В последующем на женщину был составлен административный протокол, а потерпевшие обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении сотрудника ДПС было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств)."Суд признал бывшего сотрудника ДПС виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года, с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200929/vzyatka-1577952040.html

https://ria.ru/20210721/prigovor-1742148828.html

кировская область

котельничский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, котельничский район, следственный комитет россии (ск рф), дорожно-патрульная служба, россия