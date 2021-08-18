10:45 18.08.2021 (обновлено: 10:53 18.08.2021)
В Кирове экс-сотрудника ДПС осудили условно за избиение двух человек жезлом
В Кирове экс-сотрудник ДПС получил 4 года условно за избиение водителя и пассажира жезлом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник ДПС в Кировской области, обвиняемый в превышении должностных полномочий, осужден на 4 года лишения свободы условно за избиение жезлом женщины-водителя снегоболотохода и ее пассажира, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, инспектор ДПС 23 мая 2020 года в ходе патрулирования в селе Юрьево Котельничского района остановил снегоболотоход под управлением женщины с пассажиром-мужчиной и потребовал предъявить документы и заглушить двигатель. Женщина сообщила, что у нее нет прав на управление транспортным средством, при этом удерживая снегоболотоход на включенной передаче. Пассажир, выполняя требования инспектора заглушить двигатель, стал переключать рычаг коробки передач в режим парковки. В это время машина резко тронулась с места и поехала назад.
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"Инспектор ДПС, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно с силой нанес женщине и ее пассажиру несколько ударов регулировочным жезлом по рукам. После того как снегоход съехал в кювет, инспектор встал на него и нанес несколько ударов регулировочным жезлом по голове и телу мужчине-пассажиру, стащил его и завел руки за спину, зафиксировав наручниками. В последующем на женщину был составлен административный протокол, а потерпевшие обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении сотрудника ДПС было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).
"Суд признал бывшего сотрудника ДПС виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года, с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.