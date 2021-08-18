17:00 18.08.2021 (обновлено: 17:04 18.08.2021)
Таджикские спасатели извлекли тело пилота из разбившегося Ми-8
Таджикские спасатели извлекли тело пилота из разбившегося в горах Памира Ми-8
© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники экстренных служб в Душанбе, Таджикистан
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 18 авг – РИА Новости. Таджикские спасатели извлекли тело погибшего пилота вертолета, разбившегося при спасении российских туристов в горах Памира, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.
Ранее РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе сообщили, что российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы российских альпинистов в горах Памира. На их поиски утром 4 августа отправился вертолет Ми-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб.
"Восемнадцатого августа 2021 года успешно завершилась операция по доставке тела пилота разбившегося вертолета МИ-8 Сергея Тютина. Вертолет совершил жёсткую посадку на высоте 5300 метров на леднике Федченко, расположенного на территории Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 6 августа вертолетом Ми-8 пограничных войск Таджикистана были эвакуированы и доставлены в Душанбе десять человек: шесть российских туристов, двое членов экипажа разбившегося вертолета и двое сотрудников туристической компании "Памир-Пик". С 12 августа десять спасателей на высоте 4000 метров вели поиск разбившегося вертолета. В операции были задействованы силы и средства спасательного ведомства и вертолет погранвойск Таджикистана.