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Таджикские спасатели извлекли тело пилота из разбившегося Ми-8

Таджикские спасатели извлекли тело пилота из разбившегося Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021

Таджикские спасатели извлекли тело пилота из разбившегося Ми-8

Таджикские спасатели извлекли тело погибшего пилота вертолета, разбившегося при спасении российских туристов в горах Памира, сообщила пресс-служба комитета по... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T17:00

2021-08-18T17:00

2021-08-18T17:04

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ДУШАНБЕ, 18 авг – РИА Новости. Таджикские спасатели извлекли тело погибшего пилота вертолета, разбившегося при спасении российских туристов в горах Памира, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) при правительстве Таджикистана.Ранее РИА Новости в посольстве РФ в Душанбе сообщили, что российский альпинист Александр Маслов погиб при восхождении группы российских альпинистов в горах Памира. На их поиски утром 4 августа отправился вертолет Ми-8 погранслужбы Таджикистана, но, скинув спасателям нужное оборудование для поисков и развернувшись, вертолет внезапно упал. Четверо пассажиров получили различные ранения, пилот воздушного судна Сергей Тютин погиб."Восемнадцатого августа 2021 года успешно завершилась операция по доставке тела пилота разбившегося вертолета МИ-8 Сергея Тютина. Вертолет совершил жёсткую посадку на высоте 5300 метров на леднике Федченко, расположенного на территории Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 6 августа вертолетом Ми-8 пограничных войск Таджикистана были эвакуированы и доставлены в Душанбе десять человек: шесть российских туристов, двое членов экипажа разбившегося вертолета и двое сотрудников туристической компании "Памир-Пик". С 12 августа десять спасателей на высоте 4000 метров вели поиск разбившегося вертолета. В операции были задействованы силы и средства спасательного ведомства и вертолет погранвойск Таджикистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210818/mi8-1746169423.html

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в мире, таджикистан, душанбе, ми-8, россия