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В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию
В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию - РИА Новости, 18.08.2021
В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию
Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если примут участие в программе государственного софинансирования, пишет URA.RU. со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:29
2021-08-18T18:06
общество
челябинская область
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если примут участие в программе государственного софинансирования, пишет URA.RU. со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области. Как пояснили в фонде, государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа."Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма", — отметили в ПФР.Для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обратился для начисления трудовой пенсии, действуют особые условия. В этом случае объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.Вести учет своих накоплений можно в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг.
https://ria.ru/20210815/pensiya-1745782062.html
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общество, челябинская область, пенсионный фонд рф, россия
16:29 18.08.2021 (обновлено: 18:06 18.08.2021)
 
В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию

В ПФР рассказали, как увеличить пенсию за счет программы государственного софинансирования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если примут участие в программе государственного софинансирования, пишет URA.RU. со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.
Как пояснили в фонде, государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа.
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"Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма", — отметили в ПФР.
Для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обратился для начисления трудовой пенсии, действуют особые условия. В этом случае объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.
Вести учет своих накоплений можно в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг.
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ОбществоЧелябинская областьПенсионный фонд РФРоссия
 
 
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