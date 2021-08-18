https://ria.ru/20210818/pensiya-1746240502.html

В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию

В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию - РИА Новости, 18.08.2021

В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если примут участие в программе государственного софинансирования, пишет URA.RU. со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:29

2021-08-18T16:29

2021-08-18T18:06

общество

челябинская область

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсионные накопления, если примут участие в программе государственного софинансирования, пишет URA.RU. со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области. Как пояснили в фонде, государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа."Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма", — отметили в ПФР.Для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обратился для начисления трудовой пенсии, действуют особые условия. В этом случае объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.Вести учет своих накоплений можно в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг.

https://ria.ru/20210815/pensiya-1745782062.html

https://ria.ru/20210817/pensiya-1746141927.html

челябинская область

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общество, челябинская область, пенсионный фонд рф, россия