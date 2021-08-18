12:42 18.08.2021 (обновлено: 13:24 18.08.2021)
В Минцифры рассказали о замене бумажного паспорта на смарт-карту
Глава Минцифры Шадаев: замена бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной для россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Замена обычного бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, — это будет их решение", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр отметил, что фактически учетная запись на "Госуслугах" стала "прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде" — при ее использовании человек подтверждает правомерность совершаемых действий.
Шадаев подчеркнул, что у коммерческих игроков и интернет-площадок наблюдается достаточно большой запрос на использование цифрового формата, так как это может помочь в борьбе с мошенничеством — при размещении объявлений о продаже товаров использование учетной записи на портале помогает идентифицировать пользователя.
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Ранее стало известно, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой примут до конца 2021 года.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря в Москве запустят в пилотном режиме проект введения цифрового аналога основного документа.