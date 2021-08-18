https://ria.ru/20210818/pasport-1746203547.html

В Минцифры рассказали о замене бумажного паспорта на смарт-карту

В Минцифры рассказали о замене бумажного паспорта на смарт-карту - РИА Новости, 18.08.2021

В Минцифры рассказали о замене бумажного паспорта на смарт-карту

Замена обычного бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:42

2021-08-18T12:42

2021-08-18T13:24

общество

технологии

паспорт

максут шадаев

дмитрий чернышенко

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Замена обычного бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Министр отметил, что фактически учетная запись на "Госуслугах" стала "прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде" — при ее использовании человек подтверждает правомерность совершаемых действий.Шадаев подчеркнул, что у коммерческих игроков и интернет-площадок наблюдается достаточно большой запрос на использование цифрового формата, так как это может помочь в борьбе с мошенничеством — при размещении объявлений о продаже товаров использование учетной записи на портале помогает идентифицировать пользователя.Ранее стало известно, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой примут до конца 2021 года.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря в Москве запустят в пилотном режиме проект введения цифрового аналога основного документа.

https://ria.ru/20210725/pasport-1742819733.html

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2021

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общество, технологии, паспорт, максут шадаев, дмитрий чернышенко, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)