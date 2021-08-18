https://ria.ru/20210818/ozkho-1746280717.html

ОЗХО проигнорировала запрос России о проверке причин инцидента с Навальным

ОЗХО проигнорировала запрос России о проверке причин инцидента с Навальным - РИА Новости, 18.08.2021

ОЗХО проигнорировала запрос России о проверке причин инцидента с Навальным

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) "замотал" запрос РФ о техническом содействии по делу Навального, хотя он мог... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:30

2021-08-18T21:30

2021-08-18T21:30

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) "замотал" запрос РФ о техническом содействии по делу Навального, хотя он мог стать основанием для возбуждения уголовного дела, заявили в МИД РФ накануне годовщины с момента экстренной госпитализации блогера Алексея Навального в Омске."Столь же неблаговидно проявил себя ТС ОЗХО (и явно не без внешней "подсказки"), откровенно "замотав" в формальной переписке запрос нашей страны об оказании Организацией технического содействия в целях завершения проводимой МВД России доследственной проверки причин экстренной госпитализации А. Навального, что, в соответствии с российским законодательством, является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела по факту его предполагаемого отравления", - говорится в сообщении МИД РФ.В заявлении подчеркивается, что технический секретариат ОЗХО, "явно затягивая" направление своих специалистов в Россию, начал выдвигать Москве собственные требования. "В итоге мы были вынуждены констатировать категорический отказ руководства техсекретариата от сотрудничества в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей", - отметили в МИД РФ.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210723/provokatsiya-1742627224.html

https://ria.ru/20210801/otravlenie-1743868098.html

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в мире, франция, москва, евросоюз, алексей навальный, сергей лавров, россия