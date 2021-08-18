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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей
В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей - РИА Новости, 18.08.2021
В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей
Ученые Делфтского технического университета представили робота, который очищает от окурков пляжи и другие общественные пространства, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:31
2021-08-18T18:31
туризм
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туристы
отдых на море
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Делфтского технического университета представили робота, который очищает от окурков пляжи и другие общественные пространства, сообщает "Европульс".BeachBot — это полностью автоматическая машина с искусственным интеллектом, которая может находить в песке мелкий мусор. Агрегат использует программу распознавания изображений, чтобы обнаруживать окурки: их чаще всего бросают на побережьях.Разработчики также создали программу, помогающую роботу учиться. Когда он сомневается в типе мусора, то делает снимок, который загружается в приложение. Пользователи могут помочь машине классифицировать находку.BeachBot уже работает на нескольких пляжах. В ближайшее время разработчики надеются наладить его серийное производство.
https://ria.ru/20210811/nitstsa-1745337498.html
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нидерланды, новости - туризм, туризм, пляжи, экология, туристы, отдых на море
18:31 18.08.2021
 

В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкМорской курорт мирового класса
Морской курорт мирового класса - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Артур Александров
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Делфтского технического университета представили робота, который очищает от окурков пляжи и другие общественные пространства, сообщает "Европульс".
BeachBot — это полностью автоматическая машина с искусственным интеллектом, которая может находить в песке мелкий мусор. Агрегат использует программу распознавания изображений, чтобы обнаруживать окурки: их чаще всего бросают на побережьях.
Разработчики также создали программу, помогающую роботу учиться. Когда он сомневается в типе мусора, то делает снимок, который загружается в приложение. Пользователи могут помочь машине классифицировать находку.
BeachBot уже работает на нескольких пляжах. В ближайшее время разработчики надеются наладить его серийное производство.
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:35Туризм
В Ницце планируют необычным способом очистить пляжи от окурков
 
ТуризмНидерландыНовости - ТуризмТуризмПляжиЭкологиятуристыотдых на море
 
 
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