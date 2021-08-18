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В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей
В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей - РИА Новости, 18.08.2021
В Нидерландах придумали специального робота для очистки пляжей
Ученые Делфтского технического университета представили робота, который очищает от окурков пляжи и другие общественные пространства, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:31
2021-08-18T18:31
2021-08-18T18:31
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые Делфтского технического университета представили робота, который очищает от окурков пляжи и другие общественные пространства, сообщает "Европульс".BeachBot — это полностью автоматическая машина с искусственным интеллектом, которая может находить в песке мелкий мусор. Агрегат использует программу распознавания изображений, чтобы обнаруживать окурки: их чаще всего бросают на побережьях.Разработчики также создали программу, помогающую роботу учиться. Когда он сомневается в типе мусора, то делает снимок, который загружается в приложение. Пользователи могут помочь машине классифицировать находку.BeachBot уже работает на нескольких пляжах. В ближайшее время разработчики надеются наладить его серийное производство.
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нидерланды, новости - туризм, туризм, пляжи, экология, туристы, отдых на море