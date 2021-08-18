https://ria.ru/20210818/nato-1746281860.html

МИД заявил, что НАТО воспользовалась Навальным для давления на Россию

МИД заявил, что НАТО воспользовалась Навальным для давления на Россию - РИА Новости, 18.08.2021

МИД заявил, что НАТО воспользовалась Навальным для давления на Россию

Страны НАТО подхватывают вбросы команды Алексея Навального для вмешательства в дела России, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября,... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:52

2021-08-18T21:52

2021-08-18T22:10

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Страны НАТО подхватывают вбросы команды Алексея Навального для вмешательства в дела России, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября, заявило министерство иностранных дел РФ.В ведомстве отметили, что ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и системных СМИ последовательно конструирует из Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России."Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы "команды" блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в РФ и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы", - говорится в сообщении министерства.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". В связи с ситуацией вокруг Навального Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции.

https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

https://ria.ru/20210811/navalny-1745360510.html

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в мире, франция, москва, евросоюз, нато, госдума рф, алексей навальный, сергей лавров, россия