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В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана

В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021

В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана

Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:37

2021-08-18T14:37

2021-08-18T14:37

захват власти в афганистане талибами

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талибан

греция

афганистан

кириакос мицотакис

россия

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АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).Заседание совета прошло в среду под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса."На заседании была дана оценка развития ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет министерство иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам заседания.Обсуждалось также планирование как на европейском и на двустороннем, так и на национальном уровне необходимости защиты границ и предотвращения нового гуманитарного кризиса, сообщила пресс-служба."Греческие власти всегда находятся в готовности как на сухопутных, так и на морских границах, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну", - говорится в сообщении.В заседании участвовали, в частности, министры иностранных дел, гражданской защиты, национальной обороны, судоходства и островной политики, по делам миграции и убежища, госминистр, начальник генштаба национальной обороны, руководитель службы национальной разведки, советник по вопросам национальной безопасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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греция

афганистан

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в мире, талибан, греция, афганистан, кириакос мицотакис, россия