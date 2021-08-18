В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана

АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).Заседание совета прошло в среду под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса."На заседании была дана оценка развития ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет министерство иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам заседания.Обсуждалось также планирование как на европейском и на двустороннем, так и на национальном уровне необходимости защиты границ и предотвращения нового гуманитарного кризиса, сообщила пресс-служба."Греческие власти всегда находятся в готовности как на сухопутных, так и на морских границах, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну", - говорится в сообщении.В заседании участвовали, в частности, министры иностранных дел, гражданской защиты, национальной обороны, судоходства и островной политики, по делам миграции и убежища, госминистр, начальник генштаба национальной обороны, руководитель службы национальной разведки, советник по вопросам национальной безопасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).
"На заседании была дана оценка развития ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет министерство иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Обсуждалось также планирование как на европейском и на двустороннем, так и на национальном уровне необходимости защиты границ и предотвращения нового гуманитарного кризиса, сообщила пресс-служба.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
1 из 10
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
7 из 10
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
8 из 10
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
"Греческие власти всегда находятся в готовности как на сухопутных, так и на морских границах, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну", - говорится в сообщении.
В заседании участвовали, в частности, министры иностранных дел, гражданской защиты, национальной обороны, судоходства и островной политики, по делам миграции и убежища, госминистр, начальник генштаба национальной обороны, руководитель службы национальной разведки, советник по вопросам национальной безопасности.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.