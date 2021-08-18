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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/migranty-1746222551.html
В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана
Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:37
2021-08-18T14:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
греция
афганистан
кириакос мицотакис
россия
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АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).Заседание совета прошло в среду под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса."На заседании была дана оценка развития ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет министерство иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам заседания.Обсуждалось также планирование как на европейском и на двустороннем, так и на национальном уровне необходимости защиты границ и предотвращения нового гуманитарного кризиса, сообщила пресс-служба."Греческие власти всегда находятся в готовности как на сухопутных, так и на морских границах, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну", - говорится в сообщении.В заседании участвовали, в частности, министры иностранных дел, гражданской защиты, национальной обороны, судоходства и островной политики, по делам миграции и убежища, госминистр, начальник генштаба национальной обороны, руководитель службы национальной разведки, советник по вопросам национальной безопасности.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, греция, афганистан, кириакос мицотакис, россия
14:37 18.08.2021
 
В Греции опасаются наплыва незаконных мигрантов из Афганистана

Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд мигрантов в связи с ситуацией в Афганистане

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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АФИНЫ, 18 авг – РИА Новости. Греческие власти готовы предотвратить незаконный въезд в страну мигрантов через сухопутные и морские границы в связи с ситуацией в Афганистане, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).
Заседание совета прошло в среду под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
"На заседании была дана оценка развития ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет министерство иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам заседания.
Обсуждалось также планирование как на европейском и на двустороннем, так и на национальном уровне необходимости защиты границ и предотвращения нового гуманитарного кризиса, сообщила пресс-служба.
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
"Греческие власти всегда находятся в готовности как на сухопутных, так и на морских границах, чтобы предотвратить незаконный въезд в страну", - говорится в сообщении.
В заседании участвовали, в частности, министры иностранных дел, гражданской защиты, национальной обороны, судоходства и островной политики, по делам миграции и убежища, госминистр, начальник генштаба национальной обороны, руководитель службы национальной разведки, советник по вопросам национальной безопасности.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанГрецияАфганистанКириакос МицотакисРоссия
 
 
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