https://ria.ru/20210818/metro-1746226267.html

Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро

Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро - РИА Новости, 18.08.2021

Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро

Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:03

2021-08-18T15:03

2021-08-18T15:03

экономика

санкт-петербург

александр беглов

гуп "петербургский метрополитен"

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.На совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла 25 июля губернатор Александр Беглов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект обновления подвижного состава метрополитена. По словам губернатора, порядка 40% вагонов находятся за пределами 30-летнего нормативного срока эксплуатации. Выделение средств из Фонда национального благосостояния позволит приобрести 950 новых вагонов.Губернатор Петербурга провел в Москве рабочую встречу в аппарате правительства России, где обсуждались технические вопросы подготовки заявки."Мы завершаем организационные мероприятия по подготовке к новому этапу развития петербургского метро. Президент России на днях дал поручение определить единственного поставщика по проектированию, реконструкции и строительству метрополитена в Петербурге. Наряду с новыми станциями нашему городу необходимы новые комфортабельные вагоны. Это затратный, но очень важный проект. Самый надежный способ его финансирования – это использование средств ФНБ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, необходимо качественно проработать и оформить заявку на получение средств ФНБ."Порядок выделения средств ФНБ определен. Но это принципиально новый механизм. Петербург – один из первых регионов, кто готов им воспользоваться. Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение нашей заявки", – сказал Беглов.

https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html

https://ria.ru/20201006/poezd-1578442421.html

санкт-петербург

россия

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экономика, санкт-петербург, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", россия