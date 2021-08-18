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Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро - РИА Новости, 18.08.2021
Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:03
2021-08-18T15:03
экономика
санкт-петербург
александр беглов
гуп "петербургский метрополитен"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.На совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла 25 июля губернатор Александр Беглов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект обновления подвижного состава метрополитена. По словам губернатора, порядка 40% вагонов находятся за пределами 30-летнего нормативного срока эксплуатации. Выделение средств из Фонда национального благосостояния позволит приобрести 950 новых вагонов.Губернатор Петербурга провел в Москве рабочую встречу в аппарате правительства России, где обсуждались технические вопросы подготовки заявки."Мы завершаем организационные мероприятия по подготовке к новому этапу развития петербургского метро. Президент России на днях дал поручение определить единственного поставщика по проектированию, реконструкции и строительству метрополитена в Петербурге. Наряду с новыми станциями нашему городу необходимы новые комфортабельные вагоны. Это затратный, но очень важный проект. Самый надежный способ его финансирования – это использование средств ФНБ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, необходимо качественно проработать и оформить заявку на получение средств ФНБ."Порядок выделения средств ФНБ определен. Но это принципиально новый механизм. Петербург – один из первых регионов, кто готов им воспользоваться. Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение нашей заявки", – сказал Беглов.
https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html
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экономика, санкт-петербург, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", россия
15:03 18.08.2021
 
Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро

Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки 950 новых вагонов метро

© Depositphotos / Toshket Cтанция Петербургского метрополитена "Автово"
 Cтанция Петербургского метрополитена Автово - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Depositphotos / Toshket
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
На совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла 25 июля губернатор Александр Беглов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект обновления подвижного состава метрополитена. По словам губернатора, порядка 40% вагонов находятся за пределами 30-летнего нормативного срока эксплуатации. Выделение средств из Фонда национального благосостояния позволит приобрести 950 новых вагонов.
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Губернатор Петербурга провел в Москве рабочую встречу в аппарате правительства России, где обсуждались технические вопросы подготовки заявки.
"Мы завершаем организационные мероприятия по подготовке к новому этапу развития петербургского метро. Президент России на днях дал поручение определить единственного поставщика по проектированию, реконструкции и строительству метрополитена в Петербурге. Наряду с новыми станциями нашему городу необходимы новые комфортабельные вагоны. Это затратный, но очень важный проект. Самый надежный способ его финансирования – это использование средств ФНБ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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По словам губернатора, необходимо качественно проработать и оформить заявку на получение средств ФНБ.
"Порядок выделения средств ФНБ определен. Но это принципиально новый механизм. Петербург – один из первых регионов, кто готов им воспользоваться. Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение нашей заявки", – сказал Беглов.
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр БегловГУП "Петербургский метрополитен"Россия
 
 
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