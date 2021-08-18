Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки новых вагонов метро
Власти Петербурга попросят средства из ФНБ для закупки 950 новых вагонов метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург подготовит заявку на выделение средств из Фонда национального благосостояния для приобретения 950 новых вагонов метрополитена, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
На совещании по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла 25 июля губернатор Александр Беглов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект обновления подвижного состава метрополитена. По словам губернатора, порядка 40% вагонов находятся за пределами 30-летнего нормативного срока эксплуатации. Выделение средств из Фонда национального благосостояния позволит приобрести 950 новых вагонов.
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"Мы завершаем организационные мероприятия по подготовке к новому этапу развития петербургского метро. Президент России на днях дал поручение определить единственного поставщика по проектированию, реконструкции и строительству метрополитена в Петербурге. Наряду с новыми станциями нашему городу необходимы новые комфортабельные вагоны. Это затратный, но очень важный проект. Самый надежный способ его финансирования – это использование средств ФНБ", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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По словам губернатора, необходимо качественно проработать и оформить заявку на получение средств ФНБ.
"Порядок выделения средств ФНБ определен. Но это принципиально новый механизм. Петербург – один из первых регионов, кто готов им воспользоваться. Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение нашей заявки", – сказал Беглов.