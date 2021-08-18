Лавров и глава МИД Казахстана обсудили проблему бытового национализма
Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди обсудили проблему бытового национализма
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главы МИД РФ и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди согласились с необходимостью противодействовать бытовому национализму, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Лавров и Тлеуберди также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и, в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма, какой-либо дискриминации по национальному признаку. Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - говорится в сообщении министерства по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. В описаниях к видео в отношении запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил РИА Новости, что необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку акциям националистов против русскоязычных граждан, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между двумя странами и народами. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров сообщил, что российские сенаторы планируют на межпарламентском уровне поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Киргизии и Казахстане.
Согласно конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский.
РИА Новости