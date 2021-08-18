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У привитых петербуржцев не выявляли тяжелых пневмоний, заявили в Смольном
У привитых петербуржцев не выявляли тяжелых пневмоний, заявили в Смольном - РИА Новости, 18.08.2021
У привитых петербуржцев не выявляли тяжелых пневмоний, заявили в Смольном
Среди привитых от COVID-19 жителей Петербурга, получивших хотя бы одну дозу вакцины, не было выявлено случаев тяжелой пневмонии, сообщает аппарат... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:43
2021-08-18T16:43
2021-08-18T17:01
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общество
вакцинация
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Среди привитых от COVID-19 жителей Петербурга, получивших хотя бы одну дозу вакцины, не было выявлено случаев тяжелой пневмонии, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."У пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, не было выявлено ни одного случая тяжелой пневмонии", - говорится в сообщении.Такие экспертные данные были представлены на заседании межведомственной медицинской рабочей группы при межведомственном городском совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."Клиническими исследованиями, проведенными Медицинским институтом имени Березина Сергея, по оценке эффективности вакцинации в отношении риска госпитализации и развития тяжелой пневмонии, установлено, что тяжелые поражения легких (более 75%) в группе вакцинированных не встречались", - отмечается в сообщении.Также результаты компьютерной томографии показали, что полная вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза.
https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html
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16:43 18.08.2021 (обновлено: 17:01 18.08.2021)
У привитых петербуржцев не выявляли тяжелых пневмоний, заявили в Смольном
Аппарат вице-губернатора Петербурга Эргашева: у привитых не было выявлено случаев тяжелой пневмонии