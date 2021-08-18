https://ria.ru/20210818/konkurs-1746199471.html

Россиянин победил в крупнейшем в мире конкурсе православной фотографии

Россиянин победил в крупнейшем в мире конкурсе православной фотографии - РИА Новости, 18.08.2021

Россиянин победил в крупнейшем в мире конкурсе православной фотографии

Россиянин Владимир Орлов стал победителем фотоконкурса OrthPhoto Awards, который является крупнейшим из православных, которые проводились когда-либо, рассказал... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:23

2021-08-18T12:23

2021-08-18T12:23

религия

польша

русская православная церковь

афон (гора)

польская православная церковь

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Россиянин Владимир Орлов стал победителем фотоконкурса OrthPhoto Awards, который является крупнейшим из православных, которые проводились когда-либо, рассказал РИА Новости член жюри конкурса, заведующий фотослужбой патриарха Московского и вся Руси Кирилла священник Игорь Палкин.Международный фотоконкурс OrthPhoto Awards завершился в августе в Центре православной культуры в Белостоке (Польша). Как уточняют на сайте конкурса, в нем приняли участие более 650 фотографов из почти 30 стран, а международное жюри состояло из 21 человека."Я согласен с выбором жюри – мне тоже больше всего понравился Орлов, его замечательные работы про Афон. Хоть он непрофессиональный фотограф, это его давнее, сердечное увлечение. Немного жаль, что в конкурсе не приняли участия другие замечательные российские фотографы, хотя наших фотографов было больше половины. Но это только начало: организаторы хотели бы сделать конкурс ежегодным. Дай Бог", - сказал Палкин.По его словам, на данный момент OrthPhoto Awards – "крупнейший в мире православный фотоконкурс из всех, что проводились когда-либо"."Идея конкурса принадлежит Александру Василюку – руководителю польского ресурса OrthPhoto. Можно сказать, это инициатива Польской православной церкви. Организаторы официально обратились ко всем Поместным православным церквям. Меня священноначалие Русской православной церкви делегировало поучаствовать в жюри", - рассказал священник.Сам Палкин занимается фотографией уже 27 лет – "когда крестился, одновременно увлекся фотографией". "Чтобы понять, что такое церковная жизнь, надо начать ей жить. Поэтому мой совет, чтобы фотографии были по-настоящему глубокие, а не просто случайные удачи – надо начать жить церковной жизнью, постараться разглядеть во внешнем, что многих привлекает, еще более красивое внутреннее и его полюбить", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20161025/1479948856.html

https://ria.ru/20210423/vystavka-1729692982.html

польша

афон (гора)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, русская православная церковь, афон (гора), польская православная церковь