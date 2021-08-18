https://ria.ru/20210818/khalib-1746185369.html

Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой

Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой - РИА Новости, 18.08.2021

Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой

Певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в интервью Лауре Джугелии признался, что жена против его дуэта с артисткой Светланой Лободой. Мамедов предполагает, что жена... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:46

2021-08-18T11:46

2021-08-18T11:46

шоубиз

интервью

светлана лобода

знаменитости

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в интервью Лауре Джугелии признался, что жена против его дуэта с артисткой Светланой Лободой. Мамедов предполагает, что жена может ревновать его.Мамедов также рассказал, что, помимо Лободы, у него пока не состоялось сотрудничество с группой A’Studio. Артисты договорились о коллаборации, но "песня не написалась" – не было творческого вдохновения, а делать "по шаблону" Мамедов не захотел.Недавно Светлану Лободу в очередной раз заподозрили в плагиате.

https://ria.ru/20210429/urgant-1730488114.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, светлана лобода, знаменитости