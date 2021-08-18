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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/khalib-1746185369.html
Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой
Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой - РИА Новости, 18.08.2021
Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой
Певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в интервью Лауре Джугелии признался, что жена против его дуэта с артисткой Светланой Лободой. Мамедов предполагает, что жена... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:46
2021-08-18T11:46
шоубиз
интервью
светлана лобода
знаменитости
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в интервью Лауре Джугелии признался, что жена против его дуэта с артисткой Светланой Лободой. Мамедов предполагает, что жена может ревновать его.Мамедов также рассказал, что, помимо Лободы, у него пока не состоялось сотрудничество с группой A’Studio. Артисты договорились о коллаборации, но "песня не написалась" – не было творческого вдохновения, а делать "по шаблону" Мамедов не захотел.Недавно Светлану Лободу в очередной раз заподозрили в плагиате.
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интервью, светлана лобода, знаменитости
11:46 18.08.2021
 

Жена Jah Khalib выступила против его дуэта с Лободой

© FAMETIME TV/YouTubeИнтервью Jah Khalib каналу FAMETIME TV
Интервью Jah Khalib каналу FAMETIME TV
© FAMETIME TV/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в интервью Лауре Джугелии признался, что жена против его дуэта с артисткой Светланой Лободой. Мамедов предполагает, что жена может ревновать его.
"Света недавно выходила на связь, хочет сделать дуэт. Но жена не хочет, чтобы я с ней пел. Я пока не принял окончательного решения", – отметил певец.
Мамедов также рассказал, что, помимо Лободы, у него пока не состоялось сотрудничество с группой A’Studio. Артисты договорились о коллаборации, но "песня не написалась" – не было творческого вдохновения, а делать "по шаблону" Мамедов не захотел.
"Все это должно пройти через тебя. Нужно, чтобы композиция была пережита, чтобы все паззлы сошлись", – заявил Jah Khalib.
Недавно Светлану Лободу в очередной раз заподозрили в плагиате.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 15:33Шоубиз
Ургант подшутил над отношениями Лободы и фронтмена Rammstein
 
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