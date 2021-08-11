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Шоубиз
https://ria.ru/20210811/loboda-1745337982.html
Светлану Лободу опять заподозрили в плагиате
Светлану Лободу опять заподозрили в плагиате - РИА Новости, 11.08.2021
Светлану Лободу опять заподозрили в плагиате
Пользователи заподозрили Светлану Лободу в плагиате трека дуэта Artic&Asti и Артема Качера "Грустный дэнс" (2019 год) после того, как певица презентовала... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:19
2021-08-11T15:19
шоубиз
светлана лобода
шоу-бизнес
новости культуры
леонардо да винчи
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи заподозрили Светлану Лободу в плагиате трека дуэта Artic&amp;Asti и Артема Качера "Грустный дэнс" (2019 год) после того, как певица презентовала композицию "Allo". Пока большинство слушателей ставили лайки и писали о том, что поп-звезда выпустила очередной хит, более внимательные отметили, что Лобода практически "скопировала" "Грустный Дэнс". "Если наложить вокал этой композиции на "Allo", то можно всю песню Светланы исполнять, как "Грустный дэнс". Никто не заметит подвоха. Гармония та же, только вокал чуть изменили и вот вам — новый хит", — считает HOLLAND and Me."Я все равно слышу "Грустный дэнс". Мой мозг отказывается воспринимать иное", — прокомментировала А.К."Где-то я уже это слышала. Точно Artic&amp;Asti! Как под копирку", — присоединился к обсуждению Kомфі Комфі.Светлана Лобода пока не отреагировала на слова слушателей. В июне артистку тоже обвинили в плагиате. Тогда многие отметили сходство ее номера на церемонии награждения премией "МУЗ-ТВ" с выступлением беременной Бейонсе на "Грэмми" в 2017 год. Общей темой обоих перфомансов стал загадочный образ женщины на полотне Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Тогда Лобода оправдалась в Instagram, написав, что "тема присутствия женщины на картине "Тайная вечеря" несколько веков волнует самые пытливые умы, ложась в основу книг, театральных постановок, музыкальных шоу". Поэтому она вместе с командой, как и многие деятели искусства до нее, "представили свою трактовку" этого произведения.
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светлана лобода, шоу-бизнес, новости культуры, леонардо да винчи
15:19 11.08.2021
 

Светлану Лободу опять заподозрили в плагиате

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи заподозрили Светлану Лободу в плагиате трека дуэта Artic&Asti и Артема Качера "Грустный дэнс" (2019 год) после того, как певица презентовала композицию "Allo".
Пока большинство слушателей ставили лайки и писали о том, что поп-звезда выпустила очередной хит, более внимательные отметили, что Лобода практически "скопировала" "Грустный Дэнс".
"Если наложить вокал этой композиции на "Allo", то можно всю песню Светланы исполнять, как "Грустный дэнс". Никто не заметит подвоха. Гармония та же, только вокал чуть изменили и вот вам — новый хит", — считает HOLLAND and Me.
"Я все равно слышу "Грустный дэнс". Мой мозг отказывается воспринимать иное", — прокомментировала А.К.
"Где-то я уже это слышала. Точно Artic&Asti! Как под копирку", — присоединился к обсуждению Kомфі Комфі.
Светлана Лобода пока не отреагировала на слова слушателей.
В июне артистку тоже обвинили в плагиате. Тогда многие отметили сходство ее номера на церемонии награждения премией "МУЗ-ТВ" с выступлением беременной Бейонсе на "Грэмми" в 2017 год. Общей темой обоих перфомансов стал загадочный образ женщины на полотне Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".
Тогда Лобода оправдалась в Instagram, написав, что "тема присутствия женщины на картине "Тайная вечеря" несколько веков волнует самые пытливые умы, ложась в основу книг, театральных постановок, музыкальных шоу". Поэтому она вместе с командой, как и многие деятели искусства до нее, "представили свою трактовку" этого произведения.
Певица Монеточка выступает на фестивале Боль в культурном центре ЗИЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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ШоубизСветлана ЛободаШоу-бизнесНовости культурыЛеонардо да Винчи
 
 
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