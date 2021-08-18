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Нижегородская область
https://ria.ru/20210818/it-1746261308.html
Нижегородская область возглавила рейтинг доступности поддержки IT-компаний
Нижегородская область возглавила рейтинг доступности поддержки IT-компаний - РИА Новости, 18.08.2021
Нижегородская область возглавила рейтинг доступности поддержки IT-компаний
Нижегородская область заняла первое место в рейтинге доступности мер поддержки для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:23
2021-08-18T18:23
нижегородская область
экономика
технологии
нижегородская область
нижний новгород
it-компании
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в рейтинге доступности мер поддержки для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Исследование провела ассоциация IT-компаний iCluster. Для сравнения были отобраны 19 российских регионов, в которых предусмотрена налоговая поддержка технологического бизнеса. При составлении рейтинга оценивались критерии получения льгот IT-компаниями и общий уровень развития IT-бизнеса в регионе."Согласно исследованию, Нижегородская область возглавила рейтинг доступности мер поддержки для IT-компаний благодаря принятому в конце 2020 года закону о налоговых льготах и высокой плотности присутствия технологического бизнеса в регионе", - говорится в сообщении.Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов отметил, что для правительства региона "крайне важно создать комфортные условия для развития IT-бизнеса". "Чтобы поддержать эту отрасль, в декабре 2020 года мы приняли закон об установлении льготных налоговых ставок по УСН. Прописанный в законе срок действия – 10 лет (до 31 июля 2031 года) – оптимален с точки зрения релокации бизнеса, а претендовать на поддержку могут IT-компании с любой формой УСН ("Доходы", "Доходы - расходы"). Новые правила налогообложения направлены на сокращение расходов малого бизнеса", - сказал министр.По его словам, высвободившиеся средства компании инвестируют в развитие высокотехнологичных проектов и создание дополнительных рабочих мест.По оценке iCluster, претендовать на льготы сможет около 190 организаций в регионе со штатом 2,4 тысячи человек и оборотом 5,4 миллиарда рублей."Исторически IT-бизнес в Нижнем Новгороде развивался, ориентируясь на международный рынок. Регион входит в тройку лидеров по уровню экспорта IT-услуг. В результате в Нижнем Новгороде сформировалось сильное IT-сообщество с глубокой экспертизой и высоким уровнем внутренней консолидации бизнеса. Поэтому появление здесь дополнительных мер поддержки качественно иного уровня по сравнению с другими регионам делает Нижегородскую область одной из самых привлекательных территорий для IT-бизнеса", – отметил руководитель ассоциации iCluster Марат Мухарьямов.Ассоциация iCluster – международное объединение IT-компаний, которое создает комьюнити для команд разработчиков, помогает развивать продукты и выводить их на новые рынки, знакомит с ведущими игроками и экспертами hi-tech. Офис управляющей компании ассоциации расположен в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20210817/it-kampus-1746141404.html
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экономика, технологии, нижегородская область, нижний новгород, it-компании, россия
18:23 18.08.2021
 
Нижегородская область возглавила рейтинг доступности поддержки IT-компаний

Нижегородская область заняла первое место в рейтинге доступности мер поддержки для IT-компаний

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в рейтинге доступности мер поддержки для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Исследование провела ассоциация IT-компаний iCluster. Для сравнения были отобраны 19 российских регионов, в которых предусмотрена налоговая поддержка технологического бизнеса. При составлении рейтинга оценивались критерии получения льгот IT-компаниями и общий уровень развития IT-бизнеса в регионе.
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"Согласно исследованию, Нижегородская область возглавила рейтинг доступности мер поддержки для IT-компаний благодаря принятому в конце 2020 года закону о налоговых льготах и высокой плотности присутствия технологического бизнеса в регионе", - говорится в сообщении.
Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов отметил, что для правительства региона "крайне важно создать комфортные условия для развития IT-бизнеса". "Чтобы поддержать эту отрасль, в декабре 2020 года мы приняли закон об установлении льготных налоговых ставок по УСН. Прописанный в законе срок действия – 10 лет (до 31 июля 2031 года) – оптимален с точки зрения релокации бизнеса, а претендовать на поддержку могут IT-компании с любой формой УСН ("Доходы", "Доходы - расходы"). Новые правила налогообложения направлены на сокращение расходов малого бизнеса", - сказал министр.
По его словам, высвободившиеся средства компании инвестируют в развитие высокотехнологичных проектов и создание дополнительных рабочих мест.
По оценке iCluster, претендовать на льготы сможет около 190 организаций в регионе со штатом 2,4 тысячи человек и оборотом 5,4 миллиарда рублей.
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Ассоциация iCluster – международное объединение IT-компаний, которое создает комьюнити для команд разработчиков, помогает развивать продукты и выводить их на новые рынки, знакомит с ведущими игроками и экспертами hi-tech. Офис управляющей компании ассоциации расположен в Нижнем Новгороде.
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Нижегородская областьЭкономикаТехнологииНижегородская областьНижний НовгородIT-компанииРоссия
 
 
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