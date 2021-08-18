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Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу

Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.08.2021

Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу

Человечество семимильными шагами движется к гибели, так как не рационально потребляет товары и ресурсы, считает министр обороны РФ, президент Русского... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:24

2021-08-18T11:24

2021-08-18T11:24

общество

сергей шойгу

русское географическое общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

земля

россия

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Человечество семимильными шагами движется к гибели, так как не рационально потребляет товары и ресурсы, считает министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу."Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - сказал он в интервью журналу "Вокруг света".Он в качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы привел своего деда, охотника."Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html

земля

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, русское географическое общество, министерство обороны рф (минобороны рф), земля, россия