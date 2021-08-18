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Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу
Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу - РИА Новости, 18.08.2021
Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу
Человечество семимильными шагами движется к гибели, так как не рационально потребляет товары и ресурсы, считает министр обороны РФ, президент Русского... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:24
2021-08-18T11:24
общество
сергей шойгу
русское географическое общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
земля
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Человечество семимильными шагами движется к гибели, так как не рационально потребляет товары и ресурсы, считает министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу."Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - сказал он в интервью журналу "Вокруг света".Он в качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы привел своего деда, охотника."Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил Шойгу.
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общество, сергей шойгу, русское географическое общество, министерство обороны рф (минобороны рф), земля, россия
11:24 18.08.2021
 
Человечество идет к гибели семимильными шагами, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: человечество семимильными шагами идет к гибели

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Человечество семимильными шагами движется к гибели, так как не рационально потребляет товары и ресурсы, считает министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - сказал он в интервью журналу "Вокруг света".
"Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", - добавил Шойгу.
Он в качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы привел своего деда, охотника.
"Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил Шойгу.
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