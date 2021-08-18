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Религия
https://ria.ru/20210818/futbol-1746244603.html
Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола
Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола - РИА Новости, 18.08.2021
Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола
Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:58
2021-08-18T16:58
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил немного поиграть с одним из верующих в настольный футбол, фотографии папы за игрой в кикер появились в ряде итальянских СМИ.Естественно, белоснежный стол для кикера был принесен и установлен в ватиканском Зале Павла VI заранее. Тем не менее, папа Франциск был явно обрадован этим сюрпризом и, улыбаясь, на некоторое время отдался этой любимой молодежью игре.Неделю назад всеобщая аудиенция в Ватикане ознаменовалась новым отходом понтифика от строгого протокола Святого престола. Тогда после папского благословения один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих. После непродолжительного телефонного разговора понтифик под аплодисменты присутствующих по обычаю спустился со сцены и лично поприветствовал участников аудиенции. Отвечая на вопрос журналистов о том, с кем папа Римский провел неотложный телефонный разговор, в Ватикане ограничились уточнением, что речь шла о "личной беседе".Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с простыми людьми, с которыми из-за множества обязанностей он встречается не столь часто.В прошлую среду присутствовавшие на аудиенции верующие стали свидетелями того, что понтифик активно занимается текущими делами Святого престола после того, как в июле он провел десять суток в больнице в связи с хирургической операцией на кишечнике. Теперь же папа Римский в очередной раз продемонстрировал, что хочет быть как можно ближе к обычным людям, с которыми он не желает терять постоянной связи.
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
16:58 18.08.2021
 

Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ВАТИКАН, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил немного поиграть с одним из верующих в настольный футбол, фотографии папы за игрой в кикер появились в ряде итальянских СМИ.
Естественно, белоснежный стол для кикера был принесен и установлен в ватиканском Зале Павла VI заранее. Тем не менее, папа Франциск был явно обрадован этим сюрпризом и, улыбаясь, на некоторое время отдался этой любимой молодежью игре.
Неделю назад всеобщая аудиенция в Ватикане ознаменовалась новым отходом понтифика от строгого протокола Святого престола. Тогда после папского благословения один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих. После непродолжительного телефонного разговора понтифик под аплодисменты присутствующих по обычаю спустился со сцены и лично поприветствовал участников аудиенции. Отвечая на вопрос журналистов о том, с кем папа Римский провел неотложный телефонный разговор, в Ватикане ограничились уточнением, что речь шла о "личной беседе".
Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с простыми людьми, с которыми из-за множества обязанностей он встречается не столь часто.
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24 июня, 11:39Религия
Человек-паук посетил папу Франциска в Ватикане
В прошлую среду присутствовавшие на аудиенции верующие стали свидетелями того, что понтифик активно занимается текущими делами Святого престола после того, как в июле он провел десять суток в больнице в связи с хирургической операцией на кишечнике. Теперь же папа Римский в очередной раз продемонстрировал, что хочет быть как можно ближе к обычным людям, с которыми он не желает терять постоянной связи.
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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