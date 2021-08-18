https://ria.ru/20210818/futbol-1746244603.html

Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола

Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола - РИА Новости, 18.08.2021

Папа Франциск нарушил официальный протокол ради настольного футбола

Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:58

2021-08-18T16:58

2021-08-18T16:58

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 18 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил немного поиграть с одним из верующих в настольный футбол, фотографии папы за игрой в кикер появились в ряде итальянских СМИ.Естественно, белоснежный стол для кикера был принесен и установлен в ватиканском Зале Павла VI заранее. Тем не менее, папа Франциск был явно обрадован этим сюрпризом и, улыбаясь, на некоторое время отдался этой любимой молодежью игре.Неделю назад всеобщая аудиенция в Ватикане ознаменовалась новым отходом понтифика от строгого протокола Святого престола. Тогда после папского благословения один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих. После непродолжительного телефонного разговора понтифик под аплодисменты присутствующих по обычаю спустился со сцены и лично поприветствовал участников аудиенции. Отвечая на вопрос журналистов о том, с кем папа Римский провел неотложный телефонный разговор, в Ватикане ограничились уточнением, что речь шла о "личной беседе".Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с простыми людьми, с которыми из-за множества обязанностей он встречается не столь часто.В прошлую среду присутствовавшие на аудиенции верующие стали свидетелями того, что понтифик активно занимается текущими делами Святого престола после того, как в июле он провел десять суток в больнице в связи с хирургической операцией на кишечнике. Теперь же папа Римский в очередной раз продемонстрировал, что хочет быть как можно ближе к обычным людям, с которыми он не желает терять постоянной связи.

https://ria.ru/20210624/vatikan-1738390605.html

ватикан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)