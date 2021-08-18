https://ria.ru/20210818/erdogan-1746281285.html

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с "Талибаном"*

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с "Талибаном"* - РИА Новости, 18.08.2021

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с "Талибаном"*

Турецкие власти приветствуют "умеренные" заявления движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T21:38

2021-08-18T21:38

2021-08-18T22:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

турция

россия

кабул (город)

реджеп тайип эрдоган

афганистан

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КАИР, 18 авг – РИА Новости. Турецкие власти приветствуют "умеренные" заявления движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Вне зависимости от того, кто у власти, и в хорошие, и в плохие времена мы будем привержены помощи братьям в Афганистане. Мы ранее уже говорили, что принимаем руководство "Талибана", этой позиции мы придерживаемся и сейчас. Мы приветствуем умеренные заявления руководства "Талибана"*, - заявил Эрдоган в интервью ряду турецких телеканалов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746275029.html

турция

россия

кабул (город)

афганистан

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