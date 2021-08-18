https://ria.ru/20210818/ege-1746237875.html

В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ

В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ - РИА Новости, 18.08.2021

В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ

Коммунисты в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму намерены в первоочередном порядке принять закон о всеобщем бесплатном образовании и отменить... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:15

2021-08-18T16:15

2021-08-18T16:15

политика

образование - общество

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коммунисты в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму намерены в первоочередном порядке принять закон о всеобщем бесплатном образовании и отменить систему ЕГЭ, заявили в среду на пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая."Закон об образовании для всех тоже готов - мы его примем в первую очередь. Он гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, и первое рабочее место", - сказал Зюганов, уточнив, что первым шагом со стороны депутатов КПРФ в случае победы будет отмена пенсионной реформы.В свою очередь Савицкая подвергла критике существующую сегодня систему ЕГЭ для поступления в вузы.Цель коммунистов, подчеркнула она, в том, чтобы "вернуть нормальную советскую систему образования"."Это важнейшая задача и, конечно, мы этим будем заниматься", - добавила представитель КПРФ.

https://ria.ru/20210817/pensiya-1746141927.html

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политика, образование - общество, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, единый государственный экзамен (егэ), россия