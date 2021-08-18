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В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ
В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ - РИА Новости, 18.08.2021
В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ
Коммунисты в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму намерены в первоочередном порядке принять закон о всеобщем бесплатном образовании и отменить... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:15
2021-08-18T16:15
политика
образование - общество
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коммунисты в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму намерены в первоочередном порядке принять закон о всеобщем бесплатном образовании и отменить систему ЕГЭ, заявили в среду на пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая."Закон об образовании для всех тоже готов - мы его примем в первую очередь. Он гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, и первое рабочее место", - сказал Зюганов, уточнив, что первым шагом со стороны депутатов КПРФ в случае победы будет отмена пенсионной реформы.В свою очередь Савицкая подвергла критике существующую сегодня систему ЕГЭ для поступления в вузы.Цель коммунистов, подчеркнула она, в том, чтобы "вернуть нормальную советскую систему образования"."Это важнейшая задача и, конечно, мы этим будем заниматься", - добавила представитель КПРФ.
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политика, образование - общество, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, единый государственный экзамен (егэ), россия
16:15 18.08.2021
 
В КПРФ заявили о планах отменить ЕГЭ

Лидер КПРФ Зюганов: в партии готовы отменить ЕГЭ и принять закон о всеобщем бесплатном образовании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадания для ЕГЭ по информатике
Задания для ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Коммунисты в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму намерены в первоочередном порядке принять закон о всеобщем бесплатном образовании и отменить систему ЕГЭ, заявили в среду на пресс-конференции лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая.
"Закон об образовании для всех тоже готов - мы его примем в первую очередь. Он гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, и первое рабочее место", - сказал Зюганов, уточнив, что первым шагом со стороны депутатов КПРФ в случае победы будет отмена пенсионной реформы.
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В свою очередь Савицкая подвергла критике существующую сегодня систему ЕГЭ для поступления в вузы.
"У нас планы по восстановлению нашего образования. Потому что то, что ввели вот этот ЕГЭ, это разрушило школьную систему образования. Я 25 лет читала лекции в Московском авиационном институте и видела, как первые 10-12 лет после Союза приходили ребята, которые умели рассуждать, анализировать, дискутировать. А в последние годы приходят ребята, наученные на ЕГЭ, "угадайку", и у них уходит и умение анализировать, они умеют только взять свой этот смартфон, найти нужный ответ и ответить", - сказала Савицкая.
Цель коммунистов, подчеркнула она, в том, чтобы "вернуть нормальную советскую систему образования".
"Это важнейшая задача и, конечно, мы этим будем заниматься", - добавила представитель КПРФ.
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ПолитикаОбразование - ОбществоГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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