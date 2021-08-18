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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение в МГУ
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение в МГУ - РИА Новости, 18.08.2021
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение в МГУ
Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, подписал договор о зачислении дочери на психологический факультет МГУ на платной основе. Об... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T21:48
2021-08-18T23:14
общество
москва
алиса
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, подписал договор о зачислении дочери на психологический факультет МГУ на платной основе. Об этом он сообщил РБК."Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу", — рассказал Евгений Тепляков.По его словам, осталось только оплатить первый семестр обучения.Отец девочки подчеркнул, что поступление в вуз после окончания школы — "нормальное желание" ребенка."Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?" — поинтересовался мужчина.По мнению Теплякова, психфак МГУ отлично подойдет в качестве первого образования.В МГУ ранее заявили о готовности принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета.
https://sn.ria.ru/20210709/ege-1740627584.html
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общество, москва, алиса, единый государственный экзамен (егэ)
21:48 18.08.2021 (обновлено: 23:14 18.08.2021)
 
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение в МГУ

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила на платное отделение психфака МГУ

© РИА Новости / Табылды КадырбековВид на Главное здание МГУ
Вид на Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, подписал договор о зачислении дочери на психологический факультет МГУ на платной основе. Об этом он сообщил РБК.
"Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу", — рассказал Евгений Тепляков.
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По его словам, осталось только оплатить первый семестр обучения.
Отец девочки подчеркнул, что поступление в вуз после окончания школы — "нормальное желание" ребенка.
"Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?" — поинтересовался мужчина.
По мнению Теплякова, психфак МГУ отлично подойдет в качестве первого образования.
В МГУ ранее заявили о готовности принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета.
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ОбществоМоскваАлисаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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