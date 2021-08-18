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Наука
https://ria.ru/20210818/antarktida-1746207168.html
Ученые выяснили причину нагрева под ледником Антарктиды
Ученые выяснили причину нагрева под ледником Антарктиды - РИА Новости, 18.08.2021
Ученые выяснили причину нагрева под ледником Антарктиды
Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Антарктиды, ледник Туэйтса, тает с аномально высокой скоростью. Немецкие и британские геофизики обнаружили... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:01
2021-08-18T13:01
наука
антарктида
земля - риа наука
геология
ледники
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Антарктиды, ледник Туэйтса, тает с аномально высокой скоростью. Немецкие и британские геофизики обнаружили под ним зону подъема геотермального тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth &amp; Environment.Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно четыре процента глобального повышения уровня моря — больше, чем любого другого ледника Земли. И эта цифра, по мнению ученых, будет только увеличиваться, так как скорость таяния ледника Туэйтса год от года нарастает.До недавнего времени эксперты объясняли это глобальным изменением климата и тем, что ледник во многих местах опирается на морское дно и поэтому контактирует с теплыми водными массами. Однако авторы исследования, геофизики из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца Института Альфреда Вегенера в Германии и Британской антарктической службы, доказали, что решающую роль играет другой фактор.На основе данных аэромагнитных наблюдений ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению авторов, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде.В отличие от Восточной Антарктиды, сложенной большим массивом суши, где толщина земной коры которого достигает 40 километров, Западная Антарктида — это молодой в геологическом отношении регион, состоящий из нескольких небольших и относительно тонких блоков земной коры, которые отделены друг от друга системами разломов и траншей — рифтовыми зонами. Во многих из таких траншей толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, и в результате большая часть суши находится на один-два километра ниже уровня моря."Наши измерения показывают, что под ледником Туэйтса, там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Это соответствует значениям, зарегистрированным в районах Рейнского грабена и Восточно-Африканской рифтовой долины", — приводятся в пресс-релизе Института Альфреда Вегенера слова первого автора статьи геофизика Рикарды Дзиадек (Ricarda Dziadek).С другой стороны, существование долгосрочных рифтовых траншей под Западной Антарктидой заставляет исследователей предполагать, что повышенный геотермальный поток здесь существует уже несколько миллионов лет. Скорость же таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании."Температура на нижней поверхности ледника зависит от нескольких факторов, например от того, сложено основание плотными твердыми породами или водонасыщенными отложениями, — отмечает еще один автор исследования доктор Карстен Голь (Karsten Gohl) из Института Альфреда Вегенера. — Вода очень эффективно проводит восходящее тепло, но она также может отводить тепловую энергию до того, как тепловой поток достигнет дна ледника".Чтобы окончательно определиться с решающей причиной аномального нагрева ледника Туэйтса, исследователи планируют в ближайшем будущем произвести бурение с отбором образцов керна из ложа ледника и проведением точечных измерений теплового потока.
https://ria.ru/20210625/ozero-1738589209.html
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антарктида, земля - риа наука, геология, ледники
13:01 18.08.2021
 

Ученые выяснили причину нагрева под ледником Антарктиды

© Фото : Alfred-Wegener-Institut / Thomas RongeГеофизические измерения на леднике Туэйтса
Геофизические измерения на леднике Туэйтса - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Фото : Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge
Геофизические измерения на леднике Туэйтса
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ученые выяснили, почему один из крупнейших ледников Антарктиды, ледник Туэйтса, тает с аномально высокой скоростью. Немецкие и британские геофизики обнаружили под ним зону подъема геотермального тепла. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде известен высокой скоростью движения в сторону океана. В настоящее время его таяние дает примерно четыре процента глобального повышения уровня моря — больше, чем любого другого ледника Земли. И эта цифра, по мнению ученых, будет только увеличиваться, так как скорость таяния ледника Туэйтса год от года нарастает.
До недавнего времени эксперты объясняли это глобальным изменением климата и тем, что ледник во многих местах опирается на морское дно и поэтому контактирует с теплыми водными массами. Однако авторы исследования, геофизики из Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца Института Альфреда Вегенера в Германии и Британской антарктической службы, доказали, что решающую роль играет другой фактор.
На основе данных аэромагнитных наблюдений ученые составили карту геотермального теплового потока в Западной Антарктиде и обнаружили под льдами ледника Туэйтса зону поступления из недр Земли большого количества геотермального тепла. По мнению авторов, это связано с тем, что ледник лежит в тектонической впадине, где земная кора значительно тоньше, чем, например, в соседней Восточной Антарктиде.
В отличие от Восточной Антарктиды, сложенной большим массивом суши, где толщина земной коры которого достигает 40 километров, Западная Антарктида — это молодой в геологическом отношении регион, состоящий из нескольких небольших и относительно тонких блоков земной коры, которые отделены друг от друга системами разломов и траншей — рифтовыми зонами. Во многих из таких траншей толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, и в результате большая часть суши находится на один-два километра ниже уровня моря.
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"Наши измерения показывают, что под ледником Туэйтса, там, где толщина земной коры составляет всего 17-25 километров, может возникать геотермальный тепловой поток мощностью до 150 милливатт на квадратный метр. Это соответствует значениям, зарегистрированным в районах Рейнского грабена и Восточно-Африканской рифтовой долины", — приводятся в пресс-релизе Института Альфреда Вегенера слова первого автора статьи геофизика Рикарды Дзиадек (Ricarda Dziadek).
С другой стороны, существование долгосрочных рифтовых траншей под Западной Антарктидой заставляет исследователей предполагать, что повышенный геотермальный поток здесь существует уже несколько миллионов лет. Скорость же таяния ледника определяется в первую очередь температурой в его основании.
"Температура на нижней поверхности ледника зависит от нескольких факторов, например от того, сложено основание плотными твердыми породами или водонасыщенными отложениями, — отмечает еще один автор исследования доктор Карстен Голь (Karsten Gohl) из Института Альфреда Вегенера. — Вода очень эффективно проводит восходящее тепло, но она также может отводить тепловую энергию до того, как тепловой поток достигнет дна ледника".
Чтобы окончательно определиться с решающей причиной аномального нагрева ледника Туэйтса, исследователи планируют в ближайшем будущем произвести бурение с отбором образцов керна из ложа ледника и проведением точечных измерений теплового потока.
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