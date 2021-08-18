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В Пентагоне оценили ситуацию в кабульском аэропорту

В Пентагоне оценили ситуацию в кабульском аэропорту - РИА Новости, 18.08.2021

В Пентагоне оценили ситуацию в кабульском аэропорту

Ситуация с безопасностью в аэропорту Кабула стабильная, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T22:39

2021-08-18T22:39

2021-08-18T22:43

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Ситуация с безопасностью в аэропорту Кабула стабильная, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."В настоящий момент ситуация в области безопасности в аэропорту стабильная", - сказал Милли на брифинге в среду.По его словам, военные США внимательно следят за существующими угрозами, если они будут выявлены, то последует мгновенная реакция.

кабул (город)

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), афганистан, министерство обороны сша