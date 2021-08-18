https://ria.ru/20210818/aeroport-1746266445.html

Глава МИД Германии рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Глава МИД Германии рассказал о ситуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 18.08.2021

Глава МИД Германии рассказал о ситуации в аэропорту Кабула

Ситуация в аэропорту Кабула остается крайне хаотичной, проход внутрь ограничен, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:04

2021-08-18T19:04

2021-08-18T19:31

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

мид германии

хайко маас

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БЕРЛИН, 18 авг - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Кабула остается крайне хаотичной, проход внутрь ограничен, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас."Обсудили в кризисном штабе правительства ФРГ актуальный этап эвакуации. Могу сообщить, что вокруг аэропорта в Кабуле ситуация остается частично очень хаотичной, количество проходов ограничено. По нашей информации, сотни людей собрались возле этих проходов, в отдельных местах их тысячи, регулярно происходят вспышки насилия", - сказал Маас.Он добавил, что к настоящему моменту около 500 человек покинули Афганистан на самолетах ВВС ФРГ. Маас подчеркнул, что в Берлине хотят "вывезти как можно больше людей из Афганистана", на среду запланировано прибытие в аэропорт Кабула еще двух немецких машин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, мид германии, хайко маас