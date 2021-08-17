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Культура
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Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости
Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости - РИА Новости, 17.08.2021
Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости
Они играют в кино, поют, улыбаются на премьерах и ковровых дорожках. Но что происходит за кулисами и без света софитов в жизни звезд? Возможно ли влюбить в себя РИА Новости, 17.08.2021
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Они играют в кино, поют, улыбаются на премьерах и ковровых дорожках. Но что происходит за кулисами и без света софитов в жизни звезд? Возможно ли влюбить в себя голливудскую знаменитость простому человеку? О том, на ком женаты и за кем замужем селебрити, — в материале РИА Новости.
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пирс броснан, фото, джулия робертс, сильвестр сталлоне, анна михалкова, шон пенн, роберт дауни-младший, екатерина гусева, наталия орейро, мерил стрип, знаменитости, кино и сериалы, шоу-бизнес
08:00 17.08.2021
 

Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Они играют в кино, поют, улыбаются на премьерах и ковровых дорожках. Но что происходит за кулисами и без света софитов в жизни звезд? Возможно ли влюбить в себя голливудскую знаменитость простому человеку? О том, на ком женаты и за кем замужем селебрити, — в материале РИА Новости.
© Фото : CC BY 2.0/Prensa TV Pública, РИА Новости/Виктор Вытольский

Знаменитый во всем мире "Дикий ангел" Наталия Орейро и лидер аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо вместе 20 лет. Познакомились они не на съемках или концерте, а на занятиях йогой. И уже через месяц поженились.

Постоянные гастроли Наталии их семейной жизни не помеха. Супруги часто сопровождают друг друга в рабочих поездках. "Муж и жена всегда должны быть вместе", — уверена Орейро.

Несмотря на скептицизм многих (Мольо старше Орейро на 20 лет), брак оказался прочным. Пара воспитывает девятилетнего сына и не устает признаваться друг другу в любви: со сцены, в интервью, соцсетях.

Музыкант Рикардо Молло и певица Наталия Орейро
1 из 10

Знаменитый во всем мире "Дикий ангел" Наталия Орейро и лидер аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо вместе 20 лет. Познакомились они не на съемках или концерте, а на занятиях йогой. И уже через месяц поженились.

Постоянные гастроли Наталии их семейной жизни не помеха. Супруги часто сопровождают друг друга в рабочих поездках. "Муж и жена всегда должны быть вместе", — уверена Орейро.

Несмотря на скептицизм многих (Мольо старше Орейро на 20 лет), брак оказался прочным. Пара воспитывает девятилетнего сына и не устает признаваться друг другу в любви: со сцены, в интервью, соцсетях.

© Фото : CC BY 2.0/Prensa TV Pública, РИА Новости/Виктор Вытольский
© AP Photo / Jordan Strauss

В искусствоведческих кругах Мэрил Стрип известна как жена скульптора Дона Гаммера, а не наоборот.

Они вместе уже больше 40 лет. Четверо детей: сын Генри, дочери Мэри, Грэйс и Луиза.

Работы Дона — это преимущественно паблик-арт из бронзы, алюминия, стекла. Мэрил поддерживает мужа и признается, что из-за ее частых разъездов по работе именно Дон отвечал за детей, пока те росли. "Это чуть уменьшало мое чувство вины", — рассказывала артистка, которая всегда берет супруга на церемонии награждения и премьеры.

Мерил Стрип и Дон Гаммер на церемонии вручения премии Оскар
2 из 10

В искусствоведческих кругах Мэрил Стрип известна как жена скульптора Дона Гаммера, а не наоборот.

Они вместе уже больше 40 лет. Четверо детей: сын Генри, дочери Мэри, Грэйс и Луиза.

Работы Дона — это преимущественно паблик-арт из бронзы, алюминия, стекла. Мэрил поддерживает мужа и признается, что из-за ее частых разъездов по работе именно Дон отвечал за детей, пока те росли. "Это чуть уменьшало мое чувство вины", — рассказывала артистка, которая всегда берет супруга на церемонии награждения и премьеры.

© AP Photo / Jordan Strauss
© AFP 2021 / Frederick M. Brown

Номинант на премию "Эмми", оператор Дэнни Модер не переживает, что его жена известнее и богаче. Ведь это Джулия Робертс.

Звезда фильма "Красотка" познакомилась с Модером на съемках картины "Мексиканец".

Кроме этого проекта, Модер работал над фильмами Стивена Содерберга, Дага Лаймана, Сэма Рейми. Самая недавняя его лента — "День флага" Шона Пенна.

СМИ не верили в их союз, но они вместе почти 20 лет и не раз работали вместе. Кроме "Мексиканца" — в фильмах "Улыбка Моны Лизы", "Светлячки в саду", "Тайна в их глазах". А еще Джулия и Джонни воспитывают дочерей-близняшек и сына.

Актриса Джулия Робертс и кинематографист Дэниел Модер
3 из 10

Номинант на премию "Эмми", оператор Дэнни Модер не переживает, что его жена известнее и богаче. Ведь это Джулия Робертс.

Звезда фильма "Красотка" познакомилась с Модером на съемках картины "Мексиканец".

Кроме этого проекта, Модер работал над фильмами Стивена Содерберга, Дага Лаймана, Сэма Рейми. Самая недавняя его лента — "День флага" Шона Пенна.

СМИ не верили в их союз, но они вместе почти 20 лет и не раз работали вместе. Кроме "Мексиканца" — в фильмах "Улыбка Моны Лизы", "Светлячки в саду", "Тайна в их глазах". А еще Джулия и Джонни воспитывают дочерей-близняшек и сына.

© AFP 2021 / Frederick M. Brown
© AFP 2021 / Frazer Harrison

Актер, сценарист, продюсер, "Марсианин" и Джеймс Борн, Мэтт Деймон 16 лет женат на бывшей барменше.

Он познакомился с аргентинкой Лусианой Барросо в 2003 году в Майами. Разговор через барную стойку получился настолько душевным, что они стали встречаться, а через пару лет поженились.

Сейчас пара воспитывает трех дочерей, а Деймон шутит, что он совсем не интересен СМИ и папарацци, потому что "очень скучный". "Я женат, у меня дети, я не втянут в скандалы. Никому не интересно караулить меня у дома", — рассуждает актер.

Мэтт Дэймон и Лучиана Баррозу
4 из 10

Актер, сценарист, продюсер, "Марсианин" и Джеймс Борн, Мэтт Деймон 16 лет женат на бывшей барменше.

Он познакомился с аргентинкой Лусианой Барросо в 2003 году в Майами. Разговор через барную стойку получился настолько душевным, что они стали встречаться, а через пару лет поженились.

Сейчас пара воспитывает трех дочерей, а Деймон шутит, что он совсем не интересен СМИ и папарацци, потому что "очень скучный". "Я женат, у меня дети, я не втянут в скандалы. Никому не интересно караулить меня у дома", — рассуждает актер.

© AFP 2021 / Frazer Harrison
© AP Photo / Chris Pizzello

Звезда "Властелина колец" и фильмов Marvel оскароносная актриса Кейт Бланшетт почти четверть века замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. У них четверо детей.

Аптон — автор театральных постановок как в Сиднее, так и в Лондоне. Он адаптировал для подмостков "Вишневый сад", "Сирано де Бержерака", "Дядю Ваню", а в написанной им самим пьесе играл Хьюго Уивинг.

Недавно Аптон получил награду Rotary Professional Excellence Award за творческий вклад в театральное сообщество.

"Мы сначала не понравились друг другу: я показалась ему отстраненной, а он мне высокомерным", —признавалась актриса.

Но это не помешало им обручиться через пару месяцев. Сейчас у супругов даже общий бизнес: продюсерская компания Dirty Films.

Режиссер Эндрю Аптон и актриса Кейт Бланшетт
5 из 10

Звезда "Властелина колец" и фильмов Marvel оскароносная актриса Кейт Бланшетт почти четверть века замужем за сценаристом Эндрю Аптоном. У них четверо детей.

Аптон — автор театральных постановок как в Сиднее, так и в Лондоне. Он адаптировал для подмостков "Вишневый сад", "Сирано де Бержерака", "Дядю Ваню", а в написанной им самим пьесе играл Хьюго Уивинг.

Недавно Аптон получил награду Rotary Professional Excellence Award за творческий вклад в театральное сообщество.

"Мы сначала не понравились друг другу: я показалась ему отстраненной, а он мне высокомерным", —признавалась актриса.

Но это не помешало им обручиться через пару месяцев. Сейчас у супругов даже общий бизнес: продюсерская компания Dirty Films.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Al Powers

"Рокки Бальбоа" Сильвестр Сталлоне не ищет простых путей: его нынешняя супруга, модель Дженнифер Флавин, младше актера на 22 года. Они впервые встретились в ресторане, завязался роман, но потом Сталлоне завершил отношения, известив об этом Дженнифер письмом по почте. Через два года они снова сошлись, и Слай ждал девять лет, прежде чем осмелился сделать ей предложение.

У Флавин две родных сестры и четыре брата. Она привыкла сама заботиться о себе. Так что Дженнифер не просто "жена Сталлоне", а еще бизнесвумен: соучредитель компании по уходу за кожей. И воспитывает со Слаем трех дочерей: Софию, Систин и Скарлетт.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин на церемонии вручения премии Оскар
6 из 10

"Рокки Бальбоа" Сильвестр Сталлоне не ищет простых путей: его нынешняя супруга, модель Дженнифер Флавин, младше актера на 22 года. Они впервые встретились в ресторане, завязался роман, но потом Сталлоне завершил отношения, известив об этом Дженнифер письмом по почте. Через два года они снова сошлись, и Слай ждал девять лет, прежде чем осмелился сделать ей предложение.

У Флавин две родных сестры и четыре брата. Она привыкла сама заботиться о себе. Так что Дженнифер не просто "жена Сталлоне", а еще бизнесвумен: соучредитель компании по уходу за кожей. И воспитывает со Слаем трех дочерей: Софию, Систин и Скарлетт.

© AP Photo / Al Powers
© AFP 2021 / Mark Rolston

Роберт Дауни — младший познакомился с продюсером Сьюзан Левин, когда его карьера в Голливуде была под большим вопросом. Он как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за хранение наркотиков и оружия, и получил роль в триллере "Готика", над которым работала Левин.

Она уже была известна в кино и на ТВ как координатор знаменитой "Санта-Барбары", продюсер мистических триллеров и хорроров. Роберт прошел очередной курс лечения от зависимостей ради любви к Сьюзан и сделал ей предложение.

Потом он признавался, что Левин спасла не только его карьеру, но и его самого.

Кстати, среди проектов Левин — культовый "Поцелуй навылет", "Рок-н-ролльщик" Гая Ричи, "Вторжение" с Кидман и Крейгом.

У пары двое детей и собственная продюсерская компания Team Downey.

Сьюзан Дауни и Роберт Дауни-младший
7 из 10

Роберт Дауни — младший познакомился с продюсером Сьюзан Левин, когда его карьера в Голливуде была под большим вопросом. Он как раз вышел из тюрьмы, где отбывал срок за хранение наркотиков и оружия, и получил роль в триллере "Готика", над которым работала Левин.

Она уже была известна в кино и на ТВ как координатор знаменитой "Санта-Барбары", продюсер мистических триллеров и хорроров. Роберт прошел очередной курс лечения от зависимостей ради любви к Сьюзан и сделал ей предложение.

Потом он признавался, что Левин спасла не только его карьеру, но и его самого.

Кстати, среди проектов Левин — культовый "Поцелуй навылет", "Рок-н-ролльщик" Гая Ричи, "Вторжение" с Кидман и Крейгом.

У пары двое детей и собственная продюсерская компания Team Downey.

© AFP 2021 / Mark Rolston
© AFP 2021 / Valerie Macon

Хотя Пирс Броснан уже не Бонд, он все равно не обращает внимания на тренды и сам придумывает правила. Жену — журналистку, телеведущую Кили Шей Смит — Броснан нашел на пляже в Мексике. А женился только через семь лет, когда у них уже было двое сыновей.

Смит была корреспондентом прайм-тайм-шоу на телеканале NBC, экологическим корреспондентом на АВС и получила две Genesis Awards — 1991 (премия экологического кинофестиваля). Она совсем не похожа на экранных "девушек Бонда" и вовсе не стесняется этого. К тому же Смит — частая героиня в модных пабликах о моделях plus-size, а Броснан говорит: "Я рад, что моя жена не модель!"

Зато их сын Дилан уже успешно дефилирует по подиумам.

Кили Шэй Броснан и Пирс Броснан на церемонии вручения премии Золотой глобус
8 из 10

Хотя Пирс Броснан уже не Бонд, он все равно не обращает внимания на тренды и сам придумывает правила. Жену — журналистку, телеведущую Кили Шей Смит — Броснан нашел на пляже в Мексике. А женился только через семь лет, когда у них уже было двое сыновей.

Смит была корреспондентом прайм-тайм-шоу на телеканале NBC, экологическим корреспондентом на АВС и получила две Genesis Awards — 1991 (премия экологического кинофестиваля). Она совсем не похожа на экранных "девушек Бонда" и вовсе не стесняется этого. К тому же Смит — частая героиня в модных пабликах о моделях plus-size, а Броснан говорит: "Я рад, что моя жена не модель!"

Зато их сын Дилан уже успешно дефилирует по подиумам.

© AFP 2021 / Valerie Macon
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Анна Михалкова была замужем дважды, причем за одним человеком. Супруг артистки — предприниматель Альберт Баков. Они познакомились в 1997 году на одной из вечеринок, вскоре поженились, через девять лет развелись. А через год — поженились снова.

Михалкова рассказывала, что расходились они из-за ее переоценки ценностей. Впрочем, распространяться о личной жизни актриса не любит.

У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, дочь Лидия.

Актриса Анна Михалкова с супругом бизнесменом Альбертом Баковым и актриса Яна Троянова
9 из 10

Анна Михалкова была замужем дважды, причем за одним человеком. Супруг артистки — предприниматель Альберт Баков. Они познакомились в 1997 году на одной из вечеринок, вскоре поженились, через девять лет развелись. А через год — поженились снова.

Михалкова рассказывала, что расходились они из-за ее переоценки ценностей. Впрочем, распространяться о личной жизни актриса не любит.

У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, дочь Лидия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Звезда мюзиклов и театральных постановок Екатерина Гусева уже 25 лет замужем на за бизнесменом Владимиром Абашкиным.

Он руководит компанией, которая занимается изготовлением декораций для спектаклей, передач и шоу. Абашкин сотрудничает с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым.

Познакомились они за кулисами одного из телепроектов. У них двое детей: Алексей и Анна.

Рассуждая о крепких отношениях в семье, Гусева говорит: секрет в том, что она постоянно удивляет мужа, а он не знает, что от нее ожидать.

Актриса Екатерина Гусева с супругом Владимиром Абашкиным
10 из 10

Звезда мюзиклов и театральных постановок Екатерина Гусева уже 25 лет замужем на за бизнесменом Владимиром Абашкиным.

Он руководит компанией, которая занимается изготовлением декораций для спектаклей, передач и шоу. Абашкин сотрудничает с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым.

Познакомились они за кулисами одного из телепроектов. У них двое детей: Алексей и Анна.

Рассуждая о крепких отношениях в семье, Гусева говорит: секрет в том, что она постоянно удивляет мужа, а он не знает, что от нее ожидать.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
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