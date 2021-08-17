Писатель, барменша, рокер: с кем живут знаменитости

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Знаменитый во всем мире "Дикий ангел" Наталия Орейро и лидер аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо вместе 20 лет. Познакомились они не на съемках или концерте, а на занятиях йогой. И уже через месяц поженились.

Постоянные гастроли Наталии их семейной жизни не помеха. Супруги часто сопровождают друг друга в рабочих поездках. "Муж и жена всегда должны быть вместе", — уверена Орейро.

Несмотря на скептицизм многих (Мольо старше Орейро на 20 лет), брак оказался прочным. Пара воспитывает девятилетнего сына и не устает признаваться друг другу в любви: со сцены, в интервью, соцсетях.