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Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1941

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1941 - РИА Новости, 17.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 1941

Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1 941, количество раненых превысило 9 тысяч, сообщила служба гражданской обороны страны. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T23:39

2021-08-17T23:39

2021-08-17T23:39

в мире

гаити

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 17 авг – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1 941, количество раненых превысило 9 тысяч, сообщила служба гражданской обороны страны.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Ранее сообщалось о гибели 1419 человек."Заявляем о смерти 1 941 человек – 1 597 на юге, 205 в (департаменте) Гранд-Анс, 137 в (департаменте) Нип и 2 на северо-западе", - говорится в сообщении.

гаити

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гаити