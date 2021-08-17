https://ria.ru/20210817/zemlya-1746086799.html

Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям

Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям - РИА Новости, 17.08.2021

Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:32

2021-08-17T14:32

2021-08-17T14:32

общество

красноярский край

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям, сообщили в Минобороны."В соответствии с поручением Сергея Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах обороны. По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - говорится в сообщении.Рабочая группа из представителей департамента военного имущества МО РФ и региональных властей приступила к работе по передаче этого участка Красноярскому краю.Добавляется, что ранее с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.

https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия