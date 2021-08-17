https://ria.ru/20210817/zemlya-1746086799.html
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям - РИА Новости, 17.08.2021
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:32
2021-08-17T14:32
2021-08-17T14:32
общество
красноярский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям, сообщили в Минобороны."В соответствии с поручением Сергея Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах обороны. По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - говорится в сообщении.Рабочая группа из представителей департамента военного имущества МО РФ и региональных властей приступила к работе по передаче этого участка Красноярскому краю.Добавляется, что ранее с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html
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общество, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям
Министр обороны Шойгу передал неиспользуемый участок земли в Красноярском крае региональным властям