Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/zemlya-1746086799.html
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям - РИА Новости, 17.08.2021
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:32
2021-08-17T14:32
общество
красноярский край
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:324:2774:1884_1920x0_80_0_0_968c7a788dee7e095edd5fae938a4279.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям, сообщили в Минобороны."В соответствии с поручением Сергея Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах обороны. По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - говорится в сообщении.Рабочая группа из представителей департамента военного имущества МО РФ и региональных властей приступила к работе по передаче этого участка Красноярскому краю.Добавляется, что ранее с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601604214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_974124d90840fb30fa04e9359b679e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, красноярский край, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:32 17.08.2021
 
Шойгу передал землю Минобороны в Красноярском крае региональным властям

Министр обороны Шойгу передал неиспользуемый участок земли в Красноярском крае региональным властям

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользованного земельного участка военного ведомства в Емельяновском районе Красноярского края региональным властям, сообщили в Минобороны.
"В соответствии с поручением Сергея Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах обороны. По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства", - говорится в сообщении.
Рабочая группа из представителей департамента военного имущества МО РФ и региональных властей приступила к работе по передаче этого участка Красноярскому краю.
Добавляется, что ранее с просьбой к Шойгу о передаче этих земель обратились рабочие завода "Красмаш" во время его поездки в Красноярский край.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 01:14Распространение коронавируса
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"
 
ОбществоКрасноярский крайСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния