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Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости - РИА Новости, 17.08.2021
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости
Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:01
2021-08-17T10:41
в мире
украина
виктор янукович
донбасс
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота."К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", — говорится в его обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, добавляет экс-президент.По его мнению, накануне 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов. Двадцать четвертого августа в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности. Янукович возглавлял страну с 2010 по 2014 год.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам &gt;&gt;
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в мире, украина, виктор янукович, донбасс, россия
10:01 17.08.2021 (обновлено: 10:41 17.08.2021)
 
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости

Экс-президент Украины Янукович: главная ошибка Киева за 30 лет — отказ от добрососедства с Россией

© REUTERS / Gleb GaranichПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота.
"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", — говорится в его обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, добавляет экс-президент.
По его мнению, накануне 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.
Двадцать четвертого августа в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности. Янукович возглавлял страну с 2010 по 2014 год.
Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>
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