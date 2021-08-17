https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости

Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости - РИА Новости, 17.08.2021

Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости

Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:01

2021-08-17T10:01

2021-08-17T10:41

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота."К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов", — говорится в его обращении, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, добавляет экс-президент.По его мнению, накануне 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов. Двадцать четвертого августа в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности. Янукович возглавлял страну с 2010 по 2014 год.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737304805.html

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в мире, украина, виктор янукович, донбасс, россия