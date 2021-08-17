https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746035981.html

Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США

Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США - РИА Новости, 17.08.2021

Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США

Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, заявил бывший президент страны Виктор... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:01

2021-08-17T10:01

2021-08-17T10:09

в мире

украина

европа

виктор янукович

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Бывший президент Украины задается вопросом, что страна будет делать, если разрядка все же наступит. "А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?" - сказал он.Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. "Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - сказал он.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, европа, виктор янукович, нато, россия