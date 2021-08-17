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Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США
Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США - РИА Новости, 17.08.2021
Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США
Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, заявил бывший президент страны Виктор... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:01
2021-08-17T10:09
в мире
украина
европа
виктор янукович
нато
россия
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота."Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.Бывший президент Украины задается вопросом, что страна будет делать, если разрядка все же наступит. "А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?" - сказал он.Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. "Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - сказал он.Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, европа, виктор янукович, нато, россия
10:01 17.08.2021 (обновлено: 10:09 17.08.2021)
 
Янукович: Украина оказалась полностью зависимой от отношений России и США

Экс-президент Украины Янукович: Киев стал полностью зависимым от отношений России и США

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
"Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Бывший президент Украины задается вопросом, что страна будет делать, если разрядка все же наступит. "А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?" - сказал он.
Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. "Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов", - сказал он.
Читайте полный текст обращения Януковича к украинцам >>>
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 10:01
Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости
 
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