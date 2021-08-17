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СМИ: при ударе с вертолета в пригороде Кабула погибли три человека

СМИ: при ударе с вертолета в пригороде Кабула погибли три человека - РИА Новости, 17.08.2021

СМИ: при ударе с вертолета в пригороде Кабула погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще 10 пострадали в результате удара с вертолета в пригороде Кабула в уезде Дех Сабз, который произошел два дня назад,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:14

2021-08-17T14:14

2021-08-17T15:10

захват власти в афганистане талибами

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сша

талибан

афганистан

нато

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 10 пострадали в результате удара с вертолета в пригороде Кабула в уезде Дех Сабз, который произошел два дня назад, передает местное агентство Пажвак со ссылкой на местных жителей.По словам проживающего в этом районе Исмаила Хана, два дня назад по жителям открыли огонь с вертолета. Как сообщает агентство, по информации жителей, это мог быть американский вертолет.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"*) на крупные города. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы, которые после вывода войск США и НАТО захватили в последние несколько месяцев большую часть территории Афганистана, заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия