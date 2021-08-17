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Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом

Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом - РИА Новости, 17.08.2021

Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом

Число гостей ВЭФ будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом - до 4 тысяч человек, гостей предупредили, чтобы они приезжали без сопровождающих, сообщил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:11

2021-08-17T08:11

2021-08-17T08:11

владивосток

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Число гостей ВЭФ будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом - до 4 тысяч человек, гостей предупредили, чтобы они приезжали без сопровождающих, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Во вторник Трутнев осмотрел объекты ВЭФ, в том числе кампус ДВФУ, набережную кампуса, где будет выставка "Улица Дальнего Востока", а также он оценил ход подготовки Владивостока к форуму."Мы "поджали" количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, это практически вдвое сокращает число участников форума - с 8 тысяч позапрошлого года до 4 тысяч. Но мы считаем, что форум немного потеряет, потому что основные участники – руководители компаний, органов госуправления стран АТР", - сказал Трутнев.

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владивосток

россия

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владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)