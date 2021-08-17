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Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом
Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом - РИА Новости, 17.08.2021
Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом
Число гостей ВЭФ будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом - до 4 тысяч человек, гостей предупредили, чтобы они приезжали без сопровождающих, сообщил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:11
2021-08-17T08:11
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Число гостей ВЭФ будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом - до 4 тысяч человек, гостей предупредили, чтобы они приезжали без сопровождающих, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Во вторник Трутнев осмотрел объекты ВЭФ, в том числе кампус ДВФУ, набережную кампуса, где будет выставка "Улица Дальнего Востока", а также он оценил ход подготовки Владивостока к форуму."Мы "поджали" количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, это практически вдвое сокращает число участников форума - с 8 тысяч позапрошлого года до 4 тысяч. Но мы считаем, что форум немного потеряет, потому что основные участники – руководители компаний, органов госуправления стран АТР", - сказал Трутнев.
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владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:11 17.08.2021
 
Число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом

Полпред президента Трутнев: число гостей ВЭФ сократят вдвое по сравнению с 2019 годом

© пресс-офис ВЭФПроект в рамках выставки "Улица Дальнего Востока"
Проект в рамках выставки Улица Дальнего Востока
© пресс-офис ВЭФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Число гостей ВЭФ будет сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом - до 4 тысяч человек, гостей предупредили, чтобы они приезжали без сопровождающих, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во вторник Трутнев осмотрел объекты ВЭФ, в том числе кампус ДВФУ, набережную кампуса, где будет выставка "Улица Дальнего Востока", а также он оценил ход подготовки Владивостока к форуму.
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"Мы "поджали" количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, это практически вдвое сокращает число участников форума - с 8 тысяч позапрошлого года до 4 тысяч. Но мы считаем, что форум немного потеряет, потому что основные участники – руководители компаний, органов госуправления стран АТР", - сказал Трутнев.
 
ВладивостокЮрий ТрутневДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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