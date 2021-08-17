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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html
Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса
Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса - РИА Новости, 17.08.2021
Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:25
2021-08-17T17:52
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
вакцины
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины."На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — сказала она на круглом столе "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".В конце июня центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Ожидается, что препарат одобрят уже в этом месяце. По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для этого уже отправили в Минздрав.Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.
https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:25 17.08.2021 (обновлено: 17:52 17.08.2021)
 
Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: пятая отечественная вакцина от коронавируса скоро появится в России

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.
"На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — сказала она на круглом столе "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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В конце июня центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Ожидается, что препарат одобрят уже в этом месяце. По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для этого уже отправили в Минздрав.
Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.
Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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