https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html

Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса

Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса - РИА Новости, 17.08.2021

Попова рассказала о пятой российской вакцине от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:25

2021-08-17T15:25

2021-08-17T17:52

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

вакцины

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины."На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — сказала она на круглом столе "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".В конце июня центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Ожидается, что препарат одобрят уже в этом месяце. По словам руководителя центра Рината Максютова, все данные для этого уже отправили в Минздрав.Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — "Спутник V" (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"), "КовиВак" (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также "Спутник Лайт", которая рекомендована для повторной иммунизации.Еще один препарат Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (Федеральное медико-биологическое агентство) вышел на I и II фазы клинических испытаний.

https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии