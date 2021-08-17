https://ria.ru/20210817/ukraina-1746038844.html
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости - РИА Новости, 17.08.2021
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости
Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:18
2021-08-17T10:18
2021-08-17T10:18
в мире
сша
афганистан
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Украина не только не справилась с задачей построения своей государственности, с обретением действительной свободы, но и попросту похоронила идею собственной независимости", - заявил он РИА Новости в преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.Как отметил сенатор, Киев выбрал противоположный путь развития, возглавив "проект "Антироссия" и отдав страну на откуп США."Ничего хорошего этот путь Украине не дал. А вот если бы она пошла по другому пути, выбрав налаживание отношений, связей с Россией, своим исконным соседом и партнером по разным направлениям, то это был бы совсем другой путь их развития", - сказал Джабаров.Он добавил, что теперь Киеву стоит почаще и внимательней смотреть на хронику событий в Афганистане."США оттуда сбежали, бросив на произвол судьбы своих союзников, армию, которую они создавали, это должно быть хорошим уроком для Украины", - убеждён парламентарий.По словам сенатора, при этом Россия по-прежнему надеется, что братский для неё народ Украины рано или поздно вновь вернётся к добрым отношениям с нашей страной.
https://ria.ru/20210817/ukraina-1746037114.html
https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости
Сенатор Джабаров: Украина похоронила идею своей независимости