https://ria.ru/20210817/ukraina-1746038844.html

В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости

В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости - РИА Новости, 17.08.2021

В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости

Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:18

2021-08-17T10:18

2021-08-17T10:18

в мире

сша

афганистан

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Украина не только не справилась с задачей построения своей государственности, с обретением действительной свободы, но и попросту похоронила идею собственной независимости", - заявил он РИА Новости в преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.Как отметил сенатор, Киев выбрал противоположный путь развития, возглавив "проект "Антироссия" и отдав страну на откуп США."Ничего хорошего этот путь Украине не дал. А вот если бы она пошла по другому пути, выбрав налаживание отношений, связей с Россией, своим исконным соседом и партнером по разным направлениям, то это был бы совсем другой путь их развития", - сказал Джабаров.Он добавил, что теперь Киеву стоит почаще и внимательней смотреть на хронику событий в Афганистане."США оттуда сбежали, бросив на произвол судьбы своих союзников, армию, которую они создавали, это должно быть хорошим уроком для Украины", - убеждён парламентарий.По словам сенатора, при этом Россия по-прежнему надеется, что братский для неё народ Украины рано или поздно вновь вернётся к добрым отношениям с нашей страной.

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746037114.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, совет федерации рф, владимир джабаров, россия