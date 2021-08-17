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В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости - РИА Новости, 17.08.2021
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости
Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:18
2021-08-17T10:18
в мире
сша
афганистан
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Украина не только не справилась с задачей построения своей государственности, с обретением действительной свободы, но и попросту похоронила идею собственной независимости", - заявил он РИА Новости в преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.Как отметил сенатор, Киев выбрал противоположный путь развития, возглавив "проект "Антироссия" и отдав страну на откуп США."Ничего хорошего этот путь Украине не дал. А вот если бы она пошла по другому пути, выбрав налаживание отношений, связей с Россией, своим исконным соседом и партнером по разным направлениям, то это был бы совсем другой путь их развития", - сказал Джабаров.Он добавил, что теперь Киеву стоит почаще и внимательней смотреть на хронику событий в Афганистане."США оттуда сбежали, бросив на произвол судьбы своих союзников, армию, которую они создавали, это должно быть хорошим уроком для Украины", - убеждён парламентарий.По словам сенатора, при этом Россия по-прежнему надеется, что братский для неё народ Украины рано или поздно вновь вернётся к добрым отношениям с нашей страной.
https://ria.ru/20210817/ukraina-1746037114.html
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в мире, сша, афганистан, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
10:18 17.08.2021
 
В Совфеде заявили, что Украина похоронила идею своей независимости

Сенатор Джабаров: Украина похоронила идею своей независимости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина не справилась с построением своей государственности и уже похоронила идею своей независимости, выбрав совсем другой путь развития, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Украина не только не справилась с задачей построения своей государственности, с обретением действительной свободы, но и попросту похоронила идею собственной независимости", - заявил он РИА Новости в преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.
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Как отметил сенатор, Киев выбрал противоположный путь развития, возглавив "проект "Антироссия" и отдав страну на откуп США.
"Ничего хорошего этот путь Украине не дал. А вот если бы она пошла по другому пути, выбрав налаживание отношений, связей с Россией, своим исконным соседом и партнером по разным направлениям, то это был бы совсем другой путь их развития", - сказал Джабаров.
Он добавил, что теперь Киеву стоит почаще и внимательней смотреть на хронику событий в Афганистане.
"США оттуда сбежали, бросив на произвол судьбы своих союзников, армию, которую они создавали, это должно быть хорошим уроком для Украины", - убеждён парламентарий.
По словам сенатора, при этом Россия по-прежнему надеется, что братский для неё народ Украины рано или поздно вновь вернётся к добрым отношениям с нашей страной.
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В миреСШААфганистанСовет Федерации РФВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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