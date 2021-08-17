https://ria.ru/20210817/tpu-1745647936.html

Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака

Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака - РИА Новости, 17.08.2021

Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака

Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы предложили новый метод визуализации мишеней в метастазах раковых опухолей,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:00

2021-08-17T03:00

2021-08-17T03:19

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы предложили новый метод визуализации мишеней в метастазах раковых опухолей, эффективность которого в сто раз выше, чем у аналогов. По их мнению, это поможет с большой экономией средств разрабатывать оптимальную стратегию лечения для каждого пациента при трудно поддающихся лечению видах рака (поджелудочной железы, яичников, предстательной железы). Статья опубликована в журнале Cancers.По мнению ученых ТПУ, с онкологическими заболеваниями бороться проще на ранних стадиях, когда достаточно удалить или облучить первичную опухоль. Проблема возникает, когда рак распространяется в виде метастаз, для обнаружения и лечения которых приходится использовать так называемую таргетную (нацеленную) терапию. Речь идет о целевом выборе мишени на молекулярном уровне и воздействии на нее специальными препаратами, останавливающими развитие патологического процесса. Однако при некоторых видах рака на поверхности опухолей может не быть нужных мишеней.Исследователи из ТПУ, Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Томского национального исследовательского медицинского центра РАН разрабатывают лекарственные формы и вещества для персонализированной медицины, в частности, для радионуклидной визуализации мишеней, на которые можно воздействовать при лечении онкологических заболеваний.Возможной терапевтической мишенью для таргетной терапии рака простаты может быть молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). Индукция экспрессии EpCAM происходит на ранней стадии роста опухоли простаты, и экспрессия увеличивается с развитием заболевания, рассказали авторы исследования. Сверхэкспрессия EpCAM при раке предстательной железы, по их словам, связана с метастазированием, устойчивостью к химио- и лучевой терапии и повышенным риском рецидива рака, что делает EpCAM многообещающей терапевтической мишенью.Несколько терапевтических средств, нацеленных на EpCAM, находятся в разработке у разных научных коллективов, сегодня они проходят доклинические и клинические исследования. Однако такие препараты, в отличие от веществ, исследуемых в ТПУ, часто содержат сильнодействующие токсины или цитотоксические соединения, которые могут вызывать серьезные побочные реакции у пациентов.В то же время, вещества, предлагаемые исследователями ТПУ, по их словам, безвредны, хорошо переносятся, у них низкая лучевая нагрузка, при этом они выполняют свою задачу. Производством таких веществ занимается научная группа под руководством академика РАН Сергея Деева из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, а ученые ТПУ решали задачу, как превратить эти вещества в радиофармацевтические препараты.В ходе исследования ученые ТПУ использовали помеченные по двум разным концам каркасные белки ДАРПины. Эти белки были специально созданы для молекулярного распознавания различных биомолекул."Как показали результаты, если метить ДАРПин по C-концу, это дает большую контрастность изображения опухоли. Мы определили радионуклиды, которые обеспечивают больший контраст, соответственно, повышают чувствительность изображения опухоли. Мы провели опыты на иммунодефицитных мышах, которым были привиты человеческие опухоли, и получили контраст изображения в сто раз выше, чем у известных в мире аналогов", – рассказал Владимир Толмачев.По словам ученых ТПУ, их разработка поможет сделать терапию рака более персонализированной. Это означает, что через 5-6 лет разрабатываемые терапевтические и диагностические формы смогут значительно лучше помогать пациентам. Это также поможет сэкономить большое количество средств, так как стоимость одного курса препарата составляет около 40 тысяч евро.Толмачев отметил, что мишень, с которой работают исследователи, присутствует в трудноизлечимых видах рака (поджелудочной железы, яичников, простаты), которые обнаруживают на поздней стадии и до сих пор лечат так же, как в прошлом веке. Но традиционно применяемые при лечении антитела, меченные радиоактивными метками, могут быть использованы только через 5-6 дней после инъекции, при этом получаемый контраст достаточно плохой. А предлагаемые учеными ТПУ вещества дают заметно лучший контраст через 2-3 часа после инъекции.Проект поддержан мегагрантом правительства РФ.

https://ria.ru/20210429/rak-1730410254.html

https://ria.ru/20210622/rak-1738129061.html

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томский политехнический университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, медицина, рак, томская область