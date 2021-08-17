Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210817/tpu-1745647936.html
Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака
Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака - РИА Новости, 17.08.2021
Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака
Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы предложили новый метод визуализации мишеней в метастазах раковых опухолей,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:00
2021-08-17T03:19
наука
томский политехнический университет
российская академия наук
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
медицина
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745643601_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9cd967145a61a797bbf8437ed8f4238b.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы предложили новый метод визуализации мишеней в метастазах раковых опухолей, эффективность которого в сто раз выше, чем у аналогов. По их мнению, это поможет с большой экономией средств разрабатывать оптимальную стратегию лечения для каждого пациента при трудно поддающихся лечению видах рака (поджелудочной железы, яичников, предстательной железы). Статья опубликована в журнале Cancers.По мнению ученых ТПУ, с онкологическими заболеваниями бороться проще на ранних стадиях, когда достаточно удалить или облучить первичную опухоль. Проблема возникает, когда рак распространяется в виде метастаз, для обнаружения и лечения которых приходится использовать так называемую таргетную (нацеленную) терапию. Речь идет о целевом выборе мишени на молекулярном уровне и воздействии на нее специальными препаратами, останавливающими развитие патологического процесса. Однако при некоторых видах рака на поверхности опухолей может не быть нужных мишеней.Исследователи из ТПУ, Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Томского национального исследовательского медицинского центра РАН разрабатывают лекарственные формы и вещества для персонализированной медицины, в частности, для радионуклидной визуализации мишеней, на которые можно воздействовать при лечении онкологических заболеваний.Возможной терапевтической мишенью для таргетной терапии рака простаты может быть молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). Индукция экспрессии EpCAM происходит на ранней стадии роста опухоли простаты, и экспрессия увеличивается с развитием заболевания, рассказали авторы исследования. Сверхэкспрессия EpCAM при раке предстательной железы, по их словам, связана с метастазированием, устойчивостью к химио- и лучевой терапии и повышенным риском рецидива рака, что делает EpCAM многообещающей терапевтической мишенью.Несколько терапевтических средств, нацеленных на EpCAM, находятся в разработке у разных научных коллективов, сегодня они проходят доклинические и клинические исследования. Однако такие препараты, в отличие от веществ, исследуемых в ТПУ, часто содержат сильнодействующие токсины или цитотоксические соединения, которые могут вызывать серьезные побочные реакции у пациентов.В то же время, вещества, предлагаемые исследователями ТПУ, по их словам, безвредны, хорошо переносятся, у них низкая лучевая нагрузка, при этом они выполняют свою задачу. Производством таких веществ занимается научная группа под руководством академика РАН Сергея Деева из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, а ученые ТПУ решали задачу, как превратить эти вещества в радиофармацевтические препараты.В ходе исследования ученые ТПУ использовали помеченные по двум разным концам каркасные белки ДАРПины. Эти белки были специально созданы для молекулярного распознавания различных биомолекул."Как показали результаты, если метить ДАРПин по C-концу, это дает большую контрастность изображения опухоли. Мы определили радионуклиды, которые обеспечивают больший контраст, соответственно, повышают чувствительность изображения опухоли. Мы провели опыты на иммунодефицитных мышах, которым были привиты человеческие опухоли, и получили контраст изображения в сто раз выше, чем у известных в мире аналогов", – рассказал Владимир Толмачев.По словам ученых ТПУ, их разработка поможет сделать терапию рака более персонализированной. Это означает, что через 5-6 лет разрабатываемые терапевтические и диагностические формы смогут значительно лучше помогать пациентам. Это также поможет сэкономить большое количество средств, так как стоимость одного курса препарата составляет около 40 тысяч евро.Толмачев отметил, что мишень, с которой работают исследователи, присутствует в трудноизлечимых видах рака (поджелудочной железы, яичников, простаты), которые обнаруживают на поздней стадии и до сих пор лечат так же, как в прошлом веке. Но традиционно применяемые при лечении антитела, меченные радиоактивными метками, могут быть использованы только через 5-6 дней после инъекции, при этом получаемый контраст достаточно плохой. А предлагаемые учеными ТПУ вещества дают заметно лучший контраст через 2-3 часа после инъекции.Проект поддержан мегагрантом правительства РФ.
https://ria.ru/20210429/rak-1730410254.html
https://ria.ru/20210622/rak-1738129061.html
россия
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745643601_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_be4eee5ee6fdc0cbea233fcdd47798c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
томский политехнический университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, медицина, рак, томская область
03:00 17.08.2021 (обновлено: 03:19 17.08.2021)
 

Российские ученые придумали, как заметно улучшить нацеленную терапию рака

© Фото предоставлено Владимиром ТолмачевымСотрудник лаборатории Научно-исследовательского центра "Онкотераностика" ТПУ
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского центра Онкотераностика ТПУ
© Фото предоставлено Владимиром Толмачевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг РИА Новости. Исследователи Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы предложили новый метод визуализации мишеней в метастазах раковых опухолей, эффективность которого в сто раз выше, чем у аналогов. По их мнению, это поможет с большой экономией средств разрабатывать оптимальную стратегию лечения для каждого пациента при трудно поддающихся лечению видах рака (поджелудочной железы, яичников, предстательной железы). Статья опубликована в журнале Cancers.

По мнению ученых ТПУ, с онкологическими заболеваниями бороться проще на ранних стадиях, когда достаточно удалить или облучить первичную опухоль. Проблема возникает, когда рак распространяется в виде метастаз, для обнаружения и лечения которых приходится использовать так называемую таргетную (нацеленную) терапию. Речь идет о целевом выборе мишени на молекулярном уровне и воздействии на нее специальными препаратами, останавливающими развитие патологического процесса. Однако при некоторых видах рака на поверхности опухолей может не быть нужных мишеней.

Исследователи из ТПУ, Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Томского национального исследовательского медицинского центра РАН разрабатывают лекарственные формы и вещества для персонализированной медицины, в частности, для радионуклидной визуализации мишеней, на которые можно воздействовать при лечении онкологических заболеваний.
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 03:24Наука
Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Возможной терапевтической мишенью для таргетной терапии рака простаты может быть молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). Индукция экспрессии EpCAM происходит на ранней стадии роста опухоли простаты, и экспрессия увеличивается с развитием заболевания, рассказали авторы исследования. Сверхэкспрессия EpCAM при раке предстательной железы, по их словам, связана с метастазированием, устойчивостью к химио- и лучевой терапии и повышенным риском рецидива рака, что делает EpCAM многообещающей терапевтической мишенью.
Несколько терапевтических средств, нацеленных на EpCAM, находятся в разработке у разных научных коллективов, сегодня они проходят доклинические и клинические исследования. Однако такие препараты, в отличие от веществ, исследуемых в ТПУ, часто содержат сильнодействующие токсины или цитотоксические соединения, которые могут вызывать серьезные побочные реакции у пациентов.
В то же время, вещества, предлагаемые исследователями ТПУ, по их словам, безвредны, хорошо переносятся, у них низкая лучевая нагрузка, при этом они выполняют свою задачу. Производством таких веществ занимается научная группа под руководством академика РАН Сергея Деева из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, а ученые ТПУ решали задачу, как превратить эти вещества в радиофармацевтические препараты.

"Мы метим радионуклидами белки, которые могут распознавать терапевтические мишени. Проблема в том, что используемые нами препараты не имеют аналогов в мировой практике и информация о том, как их надо метить, отсутствует".

Владимир Толмачев, директор лаборатории Научно-исследовательского центра Онкотераностика ТПУ
Владимир Толмачев
директор Научно-исследовательского центра "Онкотераностика" ТПУ
В ходе исследования ученые ТПУ использовали помеченные по двум разным концам каркасные белки ДАРПины. Эти белки были специально созданы для молекулярного распознавания различных биомолекул.
"Как показали результаты, если метить ДАРПин по C-концу, это дает большую контрастность изображения опухоли. Мы определили радионуклиды, которые обеспечивают больший контраст, соответственно, повышают чувствительность изображения опухоли. Мы провели опыты на иммунодефицитных мышах, которым были привиты человеческие опухоли, и получили контраст изображения в сто раз выше, чем у известных в мире аналогов", – рассказал Владимир Толмачев.
© Фото предоставлено Владимиром ТолмачевымВ лаборатории Научно-исследовательского центра "Онкотераностика" ТПУ
В лаборатории Научно-исследовательского центра Онкотераностика ТПУ
© Фото предоставлено Владимиром Толмачевым
В лаборатории Научно-исследовательского центра "Онкотераностика" ТПУ
По словам ученых ТПУ, их разработка поможет сделать терапию рака более персонализированной. Это означает, что через 5-6 лет разрабатываемые терапевтические и диагностические формы смогут значительно лучше помогать пациентам. Это также поможет сэкономить большое количество средств, так как стоимость одного курса препарата составляет около 40 тысяч евро.

Толмачев отметил, что мишень, с которой работают исследователи, присутствует в трудноизлечимых видах рака (поджелудочной железы, яичников, простаты), которые обнаруживают на поздней стадии и до сих пор лечат так же, как в прошлом веке. Но традиционно применяемые при лечении антитела, меченные радиоактивными метками, могут быть использованы только через 5-6 дней после инъекции, при этом получаемый контраст достаточно плохой. А предлагаемые учеными ТПУ вещества дают заметно лучший контраст через 2-3 часа после инъекции.

Проект поддержан мегагрантом правительства РФ.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 18:01
Названы 15 симптомов рака, которые нельзя игнорировать
 
НаукаТомский политехнический университетРоссийская академия наукНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияМедицинаракТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Лента новостейМолния