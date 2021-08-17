https://ria.ru/20210817/taliby-1746145616.html

Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов

Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов - РИА Новости, 17.08.2021

Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов

В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:07

2021-08-17T21:07

2021-08-17T21:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

совет безопасности оон

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ООН, 17 авг – РИА Новости. В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов или пересмотре их статуса, заявил источник в Совбезе РИА Новости.Ряд других собеседников агентства подтвердили эту информацию.Отвечая на вопрос о том, ведутся ли разговоры о перспективах исключения талибов из списка террористов и вообще об изменении их статуса, признании как новой власти, источник заявил: "Пока таких разговоров не ведется. Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане"."На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране", - добавил он.Ранее Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией. Резолюция СБ ООН 2513 отмечает, что ООН не признает Исламский эмират Афганистан. Кроме того, согласно документу, Совбез "готов рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса" физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный список за их связь с "Талибаном"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон