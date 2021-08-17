Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов

ООН, 17 авг – РИА Новости. В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов или пересмотре их статуса, заявил источник в Совбезе РИА Новости.Ряд других собеседников агентства подтвердили эту информацию.Отвечая на вопрос о том, ведутся ли разговоры о перспективах исключения талибов из списка террористов и вообще об изменении их статуса, признании как новой власти, источник заявил: "Пока таких разговоров не ведется. Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане"."На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране", - добавил он.Ранее Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией. Резолюция СБ ООН 2513 отмечает, что ООН не признает Исламский эмират Афганистан. Кроме того, согласно документу, Совбез "готов рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса" физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный список за их связь с "Талибаном"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
ООН, 17 авг – РИА Новости. В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов или пересмотре их статуса, заявил источник в Совбезе РИА Новости.
Ряд других собеседников агентства подтвердили эту информацию.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли разговоры о перспективах исключения талибов из списка террористов и вообще об изменении их статуса, признании как новой власти, источник заявил: "Пока таких разговоров не ведется. Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане".
"На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране", - добавил он.
Ранее Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией. Резолюция СБ ООН 2513 отмечает, что ООН не признает Исламский эмират Афганистан. Кроме того, согласно документу, Совбез "готов рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса" физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный список за их связь с "Талибаном"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
8 из 10
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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