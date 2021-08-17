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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/taliby-1746145616.html
Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов
Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов - РИА Новости, 17.08.2021
Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов
В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:07
2021-08-17T21:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 17 авг – РИА Новости. В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов или пересмотре их статуса, заявил источник в Совбезе РИА Новости.Ряд других собеседников агентства подтвердили эту информацию.Отвечая на вопрос о том, ведутся ли разговоры о перспективах исключения талибов из списка террористов и вообще об изменении их статуса, признании как новой власти, источник заявил: "Пока таких разговоров не ведется. Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане"."На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране", - добавил он.Ранее Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией. Резолюция СБ ООН 2513 отмечает, что ООН не признает Исламский эмират Афганистан. Кроме того, согласно документу, Совбез "готов рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса" физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный список за их связь с "Талибаном"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон
21:07 17.08.2021
 
Источник в СБ ООН ответил на вопрос о пересмотре статуса талибов

Источник: в СБ ООН пока не обсуждают перспективы исключения талибов из списка террористов

© AFP 2021 / Hoshang HashimiПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashimi
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг – РИА Новости. В Совете Безопасности ООН пока не ведутся разговоры об исключении талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористов или пересмотре их статуса, заявил источник в Совбезе РИА Новости.
Ряд других собеседников агентства подтвердили эту информацию.
Отвечая на вопрос о том, ведутся ли разговоры о перспективах исключения талибов из списка террористов и вообще об изменении их статуса, признании как новой власти, источник заявил: "Пока таких разговоров не ведется. Совет Безопасности внимательно следит за ситуацией в Афганистане".
"На данном этапе по-прежнему исходим из важности соблюдения резолюции СБ 2513. Любые шаги Совбез будет обсуждать дополнительно с учётом дальнейшего развития обстановки в стране", - добавил он.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
"Под ударом соседние страны": каким оружием завладели талибы
Ранее Совет Безопасности ООН признал "Талибан"* террористической организацией. Резолюция СБ ООН 2513 отмечает, что ООН не признает Исламский эмират Афганистан. Кроме того, согласно документу, Совбез "готов рассмотреть с началом внутриафганских переговоров возможность начала обзора статуса" физических лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в санкционный список за их связь с "Талибаном"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Хаос на дорогах, стрельба в аэропорту: Кабул под контролем талибов
© AP Photo / Zabi Karimi

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
© AFP 2021

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

Жители Афганистана в аэропорту Кабула
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

Боевики Талибана* поднимают свой флаг у резиденции губернатора провинции Газни, юго-восток Афганистана
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
© REUTERS / Social Media

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

Пробка на улице в Кабуле, Афганистан
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

Толпа людей бежит к терминалу аэропорта Кабула после того, как боевики Талибана* взяли под контроль президентский дворец
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
© REUTERS / Stringer

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Боевики Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

Американские военные в аэропорту Кабула, Афганистан
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
© AFP 2021

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

Боевики Талибана* в провинции Лагман, Афганистан
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
© REUTERS / Stringer

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

Боевики Талибана* едут на полицейской машине в Кабуле, Афганистан
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

Люди у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. 16 августа 2021 года
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
1 из 10

До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.

© AP Photo / Zabi Karimi
2 из 10

В аэропорт Кабула устремились те, кто хотел сбежать от "Талибана". В воздушной гавани столицы воцарился хаос.

© AFP 2021
3 из 10

Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о конце 20-летней войны. Талибы пообещали определиться с новой формой правления в ближайшее время.

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
4 из 10

Главная дорога из Кабула в аэропорт превратилась в одну огромную пробку: она была заполнена тысячами американских солдат и пытающимися бежать афганцами.

© REUTERS / Social Media
5 из 10

Талибы заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

© REUTERS / Jawad Sukhanyar
6 из 10

Талибы у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

© REUTERS / Stringer
7 из 10

Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.

© AFP 2021 / Shakib Rahmani
8 из 10

Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.

© AFP 2021
9 из 10

В Кабуле талибы установили контроль над госучреждениями, начали патрулирование города.

© REUTERS / Stringer
10 из 10

В российском МИД захват власти талибами назвали результатом провала США в Афганистане.

© REUTERS / Stringer
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООН
 
 
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