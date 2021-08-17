https://ria.ru/20210817/taliby-1746031360.html

Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников

Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников

"Талибан"* объявило всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, передает Франс Пресс. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:21

2021-08-17T09:21

2021-08-17T09:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Талибан"* объявило всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, передает Франс Пресс.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города и быстро захватили все погранпереходы; в воскресенье мятежники вошли в президентский дворец.Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена. В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство талибы не согласны.Вчера в аэропорту Кабула царил хаос: афганцы, желающие покинуть страну из-за смены власти, штурмовали самолеты. В СМИ и соцсетях появились кадры, как люди залезают на лайнер, который уже готов к отправке. Позже стало известно, что несколько человек погибли, сорвавшись с взлетевшего борта.* Запрещенная в России террористическая организация

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан