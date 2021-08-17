https://ria.ru/20210817/taliban-1746018777.html

Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов - РИА Новости, 17.08.2021

Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве "длинной руки" в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T03:37

2021-08-17T03:37

2021-08-17T05:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

безопасность

талибан

афганистан

юрий балуевский

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве "длинной руки" в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.Кроме того, отметил генерал, вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны."А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника", - добавил Балуевский.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье они заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1746017098.html

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в мире, безопасность, талибан, афганистан, юрий балуевский, россия