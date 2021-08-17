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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/taliban-1746018777.html
Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов
Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов - РИА Новости, 17.08.2021
Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов
Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве "длинной руки" в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T03:37
2021-08-17T05:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
безопасность
талибан
афганистан
юрий балуевский
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве "длинной руки" в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.Кроме того, отметил генерал, вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны."А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника", - добавил Балуевский.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье они заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, безопасность, талибан, афганистан, юрий балуевский, россия
03:37 17.08.2021 (обновлено: 05:19 17.08.2021)
 
Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Экс-начальник Генштаба Балуевский: использование Ту-22М3 будет ответом на возможную агрессию талибов

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве "длинной руки" в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.
"В рамках ОДКБ мы обязаны оказывать помощь в случае угрозы агрессии или реальной агрессии. Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам", - сказал Балуевский.
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Кроме того, отметил генерал, вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны.
"А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника", - добавил Балуевский.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье они заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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