https://ria.ru/20210817/stoltenberg-1746119210.html

Столтенберг назвал виновных в "трагедии Афганистана"

Столтенберг назвал виновных в "трагедии Афганистана" - РИА Новости, 17.08.2021

Столтенберг назвал виновных в "трагедии Афганистана"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что неспособность политического руководства Афганистана добиться мирного урегулирования в стране привела к... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:36

2021-08-17T17:36

2021-08-17T17:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что неспособность политического руководства Афганистана добиться мирного урегулирования в стране привела к нынешней "трагедии Афганистана" и захвату власти движением "Талибан"*."Мы в последние недели наблюдали провал - как политический, так и военный - с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе..Столтенберг отметил, что "этот провал случился, несмотря на наши усилия, несмотря на наши значительные вложения и жертвы". "Необходимо извлечь уроки из этого", - добавил он.Генсек также подчеркнул, что НАТО "никогда не планировала вечное присутствие в Афганистане, в последние годы мы сократили свое присутствие со 100 тысяч до менее двух, а затем и до нуля".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

брюссель

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в мире, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, брюссель