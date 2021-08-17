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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210817/sputnik-1746048475.html
Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках
Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках - РИА Новости, 17.08.2021
Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках
Китайские учёные впервые получили данные о глобальных углеродных потоках с использованием данных наблюдения, полученных китайским спутником TanSat, который... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:26
2021-08-17T11:26
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские учёные впервые получили данные о глобальных углеродных потоках с использованием данных наблюдения, полученных китайским спутником TanSat, который осуществляет мониторинг уровня углекислого газа в атмосфере.Это означает, что Китай теперь обладает возможностью проводить количественный пространственный анализ углеродного бюджета планеты.Как отметил младший научный сотрудник Института изучения атмосферы Китайской академии наук Ян Дунсюй, по мере стремительного развития технологий зондирования атмосферы и моделирования метод определения выбросов парниковых газов путём наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере стал рассматриваться как эффективный способ оценки усилий по сокращению выбросов парниковых газов.Китай запустил собственный спутник для наблюдения за уровнем содержания углекислого газа в атмосфере TanSat 22 декабря 2016 года, став тем самым третьей по счету страной мира после Японии и США, которая наблюдает за парниковыми газами с помощью собственного спутника.Этот спутник призван добиться высокоточного наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере в глобальном масштабе, а также предоставить спутниковые данные для научных исследований.Используя данные, полученные со спутника TanSat, ученые провели оценку глобальных углеродных потоков на Земле за период с мая 2017 года по апрель 2018 года. Результаты этой оценки оказались практически идентичны данным, полученным с японского спутника GOSATи с американского ОСО-2.По словам Ян Дунсюя, при определении концентрации углекислого газа в конкретном месте в конкретное время учёные устанавливают "наблюдаемую величину" и "смоделированную величину" и используют метод "ассимиляции данных" для сокращения разницы между этими двумя показателями.Как показывают результаты, коэффициент неопределённости при таких исследованиях снижен до 50 % по сравнению с предыдущими углеродными потоками.Данные о глобальных углеродных потоках способствуют росту осведомлённости граждан о последствиях таких действий, как сокращение выбросов парниковых газов и рост числа "поглотителей углерода" в соответствии с тенденциями изменения климата.Описание нового научного достижения Китая было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
https://ria.ru/20210813/slony-1745629638.html
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китай
11:26 17.08.2021
 

Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках

© AP Photo / Olivia ZhangЗавод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в центральном Китае
Завод по переработке угля в Хэцзине, провинция Шаньси в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Olivia Zhang
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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские учёные впервые получили данные о глобальных углеродных потоках с использованием данных наблюдения, полученных китайским спутником TanSat, который осуществляет мониторинг уровня углекислого газа в атмосфере.
Это означает, что Китай теперь обладает возможностью проводить количественный пространственный анализ углеродного бюджета планеты.
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Как отметил младший научный сотрудник Института изучения атмосферы Китайской академии наук Ян Дунсюй, по мере стремительного развития технологий зондирования атмосферы и моделирования метод определения выбросов парниковых газов путём наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере стал рассматриваться как эффективный способ оценки усилий по сокращению выбросов парниковых газов.
Китай запустил собственный спутник для наблюдения за уровнем содержания углекислого газа в атмосфере TanSat 22 декабря 2016 года, став тем самым третьей по счету страной мира после Японии и США, которая наблюдает за парниковыми газами с помощью собственного спутника.
Этот спутник призван добиться высокоточного наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере в глобальном масштабе, а также предоставить спутниковые данные для научных исследований.
Используя данные, полученные со спутника TanSat, ученые провели оценку глобальных углеродных потоков на Земле за период с мая 2017 года по апрель 2018 года. Результаты этой оценки оказались практически идентичны данным, полученным с японского спутника GOSATи с американского ОСО-2.
По словам Ян Дунсюя, при определении концентрации углекислого газа в конкретном месте в конкретное время учёные устанавливают "наблюдаемую величину" и "смоделированную величину" и используют метод "ассимиляции данных" для сокращения разницы между этими двумя показателями.
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Как показывают результаты, коэффициент неопределённости при таких исследованиях снижен до 50 % по сравнению с предыдущими углеродными потоками.
Данные о глобальных углеродных потоках способствуют росту осведомлённости граждан о последствиях таких действий, как сокращение выбросов парниковых газов и рост числа "поглотителей углерода" в соответствии с тенденциями изменения климата.
Описание нового научного достижения Китая было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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