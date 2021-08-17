https://ria.ru/20210817/sputnik-1746048475.html

Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках

Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках - РИА Новости, 17.08.2021

Китай впервые получил данные своего спутника о мировых углеродных потоках

Китайские учёные впервые получили данные о глобальных углеродных потоках с использованием данных наблюдения, полученных китайским спутником TanSat, который... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:26

2021-08-17T11:26

2021-08-17T11:26

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские учёные впервые получили данные о глобальных углеродных потоках с использованием данных наблюдения, полученных китайским спутником TanSat, который осуществляет мониторинг уровня углекислого газа в атмосфере.Это означает, что Китай теперь обладает возможностью проводить количественный пространственный анализ углеродного бюджета планеты.Как отметил младший научный сотрудник Института изучения атмосферы Китайской академии наук Ян Дунсюй, по мере стремительного развития технологий зондирования атмосферы и моделирования метод определения выбросов парниковых газов путём наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере стал рассматриваться как эффективный способ оценки усилий по сокращению выбросов парниковых газов.Китай запустил собственный спутник для наблюдения за уровнем содержания углекислого газа в атмосфере TanSat 22 декабря 2016 года, став тем самым третьей по счету страной мира после Японии и США, которая наблюдает за парниковыми газами с помощью собственного спутника.Этот спутник призван добиться высокоточного наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере в глобальном масштабе, а также предоставить спутниковые данные для научных исследований.Используя данные, полученные со спутника TanSat, ученые провели оценку глобальных углеродных потоков на Земле за период с мая 2017 года по апрель 2018 года. Результаты этой оценки оказались практически идентичны данным, полученным с японского спутника GOSATи с американского ОСО-2.По словам Ян Дунсюя, при определении концентрации углекислого газа в конкретном месте в конкретное время учёные устанавливают "наблюдаемую величину" и "смоделированную величину" и используют метод "ассимиляции данных" для сокращения разницы между этими двумя показателями.Как показывают результаты, коэффициент неопределённости при таких исследованиях снижен до 50 % по сравнению с предыдущими углеродными потоками.Данные о глобальных углеродных потоках способствуют росту осведомлённости граждан о последствиях таких действий, как сокращение выбросов парниковых газов и рост числа "поглотителей углерода" в соответствии с тенденциями изменения климата.Описание нового научного достижения Китая было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

https://ria.ru/20210813/slony-1745629638.html

https://ria.ru/20210805/robot-stroitel-1744457873.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай