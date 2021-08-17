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Биография Амруллы Салеха

Биография Амруллы Салеха - РИА Новости, 17.08.2021

Биография Амруллы Салеха

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех родился 15 октября 1972 года в провинции Панджшер на севере Афганистана. Этнический таджик. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:01

2021-08-17T20:01

2021-08-17T20:01

справки

талибан

афганистан

хамид карзай

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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех родился 15 октября 1972 года в провинции Панджшер на севере Афганистана. Этнический таджик. В 1980-е годы жил и учился в Пакистане. В 1990 году в Афганистане присоединился к оппозиционным силам, прошел военную подготовку в Пакистане, воевал под командованием командира моджахедов Ахмада Шаха Масуда. В отрядах "Северного альянса" (объединение полевых командиров северного Афганистана) Амрулла Салех выдвинулся в руководство альянса.Во второй половине 1990-х годов Салех жил в Москве, где совместно с группой афганцев из диаспоры работал над издаваемым в то время в России еженедельником "Хафт Руз". В 1997 году Масуд назначил Салеха руководителем отдела международных связей "Северного альянса" в посольстве Афганистана в Душанбе (Таджикистан), где он работал координатором неправительственных (гуманитарных) организаций и партнером по связям с иностранными спецслужбами. На переговорах лидера "Северного альянса" с иностранными представителями исполнял обязанности его личного переводчика.С 1999 году Салех учился в Университете Клири (Cleary University, штат Мичиган, США). После атаки 11 сентября 2001 года в США принимал участие в разведоперации "Северного альянса", направленной против "Талибана"* (террористическая организация, запрещенная в России). Салех был переводчиком в одной из неправительственных организаций в Пакистане, во время индо-пакистанского конфликта (2001-2002).В 2004 году президент Афганистана Хамид Карзай назначил его главой Управления национальной безопасности (УНБ). На этой должности Салех провел ряд структурных реформ и восстановил афганскую разведку. Западные страны считали его одним из наиболее компетентных представителей афганского кабмина. В июне 2010 года был уволен с должности.В конце 2010 года Салех создал продемократическое и антиталибское движение под названием Baseej-e-Milli. Выступал с критикой политики Хамида Карзая в отношении "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация).В марте 2017 года президент Афганистана Ашраф Гани назначил Салеха министром по реформам в секторе безопасности, но через три месяца он подал в отставку с этой должности на фоне политического кризиса, вызванного ухудшением ситуации с безопасностью в стране. В декабре 2018 года Салех был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел, но уже в январе 2019 года он подал прошение об отставке, чтобы участвовать в президентской избирательной кампании в качестве первого заместителя Ашрафа Гани. С апреля 2020 года занимал должность первого вице-президента Афганистана. В июле 2021 года на фоне вывода американских войск в Афганистане возобновилось противостояние правительственных сил и боевиков. Талибы* захватили большую часть территории страны. 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента, согласно конституции страны, является временным главой государства. Салех считается одним из самых непримиримых противников талибов*. На его жизнь было совершено множество покушений. Последнее произошло 9 сентября 2020 года.Амрулла Салех женат, имеет пятерых детей. Свободно говорит на дари, пушту и английском языке.Имеет гражданство США.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, талибан, афганистан, хамид карзай