16:44 17.08.2021 (обновлено: 16:51 17.08.2021)
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана Гани
© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.
Согласно данным агентства, такая договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Предполагалось, что прекращение огня в Афганистане позволит бывшему президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.
По словам источников агентства, столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью даже для их представителей, однако воскресное бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Как отмечают собеседники, в условиях контроля талибов над почти всеми населенными пунктами переговорщикам будет непросто заставить движение отказаться от полноты власти в стране.
Предмет нынешних переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана"*, указывают источники.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация