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Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани - РИА Новости, 17.08.2021

Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:44

2021-08-17T16:44

2021-08-17T16:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

хамид карзай

ашраф гани ахмадзай

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.Согласно данным агентства, такая договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Предполагалось, что прекращение огня в Афганистане позволит бывшему президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.По словам источников агентства, столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью даже для их представителей, однако воскресное бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Как отмечают собеседники, в условиях контроля талибов над почти всеми населенными пунктами переговорщикам будет непросто заставить движение отказаться от полноты власти в стране.Предмет нынешних переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана"*, указывают источники.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, сша, талибан, афганистан, хамид карзай, ашраф гани ахмадзай