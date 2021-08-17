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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/sdelka-1746109517.html
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани - РИА Новости, 17.08.2021
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани
Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:44
2021-08-17T16:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
хамид карзай
ашраф гани ахмадзай
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.Согласно данным агентства, такая договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Предполагалось, что прекращение огня в Афганистане позволит бывшему президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.По словам источников агентства, столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью даже для их представителей, однако воскресное бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Как отмечают собеседники, в условиях контроля талибов над почти всеми населенными пунктами переговорщикам будет непросто заставить движение отказаться от полноты власти в стране.Предмет нынешних переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана"*, указывают источники.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, хамид карзай, ашраф гани ахмадзай
16:44 17.08.2021 (обновлено: 16:51 17.08.2021)
 
Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством президента Афганистана Гани

© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном"* о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.
Согласно данным агентства, такая договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Предполагалось, что прекращение огня в Афганистане позволит бывшему президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.
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Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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По словам источников агентства, столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью даже для их представителей, однако воскресное бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Как отмечают собеседники, в условиях контроля талибов над почти всеми населенными пунктами переговорщикам будет непросто заставить движение отказаться от полноты власти в стране.
Предмет нынешних переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана"*, указывают источники.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда талибы после вывода войск США и НАТО захватили большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанХамид КарзайАшраф Гани Ахмадзай
 
 
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