https://ria.ru/20210817/salekh-1746115232.html

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства - РИА Новости, 17.08.2021

Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:17

2021-08-17T17:17

2021-08-17T18:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства."Согласно Конституции Афганистана в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием", — написал Салех в Twitter.Он призвал сограждан противостоять "Талибану"*."В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению", — отметил он.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье они полностью взяли под контроль Кабул и захватили власть в стране. Бывший президент страны Ашраф Гани бежал.Официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическое движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20210817/lavrov-1746084676.html

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