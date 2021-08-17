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Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"

Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя" - РИА Новости, 17.08.2021

Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"

Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T07:17

2021-08-17T07:17

2021-08-17T07:17

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого комедийного боевика. Позже пост Рейнольдса ретвитнул режиссер картины Шон Леви и прикрепил к публикации фразу: "Ага". Тем самым кинематографист тоже подтвердил, что сиквелу быть.Однако остальные подробности о будущей картине пока неизвестны, как и то, почему на студии внезапно приняли решение о второй части. Не исключено, что это связано с высокими кассовыми сборами ленты и положительными оценками публики. В издании IndieWire отмечают, что "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом превзошел все ожидания по популярности. За первые несколько дней с момента релиза в США (премьера состоялась 13 августа. — Прим. ред.) фильм собрал 28,4 миллиона долларов. Это на 40 процентов больше, чем прогнозировали эксперты в области кино. На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes зрители оценили комедию на 95 процентов свежести, а кинокритики на 82 процента. Это отличный результат, учитывая, что на этом ресурсе фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов положительных отзывов. Действие в "Главном герое" разворачивается в видеоигре, где второстепенным персонажам приходится терпеть издевательства от более сильных. В какой-то момент слабые решают покончить с жестокостью и спасти этот странный мир от окончательного уничтожения. Вместе с Рейнольдсом в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и другие.

https://ria.ru/20210816/prokat-1745876392.html

https://ria.ru/20210813/kino-1745514728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райан рейнольдс (актер), новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , twitter, сша, тайка вайтити