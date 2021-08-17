Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"
© 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.Кадр из фильма "Главный герой"
© 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого комедийного боевика.
"И после трех лет обсуждений о том, что "Главный герой" будет оригинальным проектом (не франшизой.— Прим. ред.), в Disney официально подтвердили, что хотят продолжение", — написал актер.
Позже пост Рейнольдса ретвитнул режиссер картины Шон Леви и прикрепил к публикации фразу: "Ага". Тем самым кинематографист тоже подтвердил, что сиквелу быть.
Однако остальные подробности о будущей картине пока неизвестны, как и то, почему на студии внезапно приняли решение о второй части. Не исключено, что это связано с высокими кассовыми сборами ленты и положительными оценками публики.
В издании IndieWire отмечают, что "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом превзошел все ожидания по популярности. За первые несколько дней с момента релиза в США (премьера состоялась 13 августа. — Прим. ред.) фильм собрал 28,4 миллиона долларов. Это на 40 процентов больше, чем прогнозировали эксперты в области кино.
На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes зрители оценили комедию на 95 процентов свежести, а кинокритики на 82 процента. Это отличный результат, учитывая, что на этом ресурсе фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов положительных отзывов.
Действие в "Главном герое" разворачивается в видеоигре, где второстепенным персонажам приходится терпеть издевательства от более сильных. В какой-то момент слабые решают покончить с жестокостью и спасти этот странный мир от окончательного уничтожения.
Вместе с Рейнольдсом в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и другие.
13 августа, 08:00КультураВ прокате "Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх