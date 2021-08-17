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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/ryanreynolds-1745893079.html
Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"
Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя" - РИА Новости, 17.08.2021
Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"
Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T07:17
2021-08-17T07:17
культура
райан рейнольдс (актер)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого комедийного боевика. Позже пост Рейнольдса ретвитнул режиссер картины Шон Леви и прикрепил к публикации фразу: "Ага". Тем самым кинематографист тоже подтвердил, что сиквелу быть.Однако остальные подробности о будущей картине пока неизвестны, как и то, почему на студии внезапно приняли решение о второй части. Не исключено, что это связано с высокими кассовыми сборами ленты и положительными оценками публики. В издании IndieWire отмечают, что "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом превзошел все ожидания по популярности. За первые несколько дней с момента релиза в США (премьера состоялась 13 августа. — Прим. ред.) фильм собрал 28,4 миллиона долларов. Это на 40 процентов больше, чем прогнозировали эксперты в области кино. На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes зрители оценили комедию на 95 процентов свежести, а кинокритики на 82 процента. Это отличный результат, учитывая, что на этом ресурсе фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов положительных отзывов. Действие в "Главном герое" разворачивается в видеоигре, где второстепенным персонажам приходится терпеть издевательства от более сильных. В какой-то момент слабые решают покончить с жестокостью и спасти этот странный мир от окончательного уничтожения. Вместе с Рейнольдсом в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и другие.
https://ria.ru/20210816/prokat-1745876392.html
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райан рейнольдс (актер), новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , twitter, сша, тайка вайтити
07:17 17.08.2021
 

Райан Рейнольдс намекнул на продолжение "Главного героя"

© 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.Кадр из фильма "Главный герой"
Кадр из фильма Главный герой
© 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Исполнитель главной роли в фильме "Главный герой" Райан Рейнольдс опубликовал в Twitter пост, в котором намекнул, что студия Disney хочет снять сиквел этого комедийного боевика.

"И после трех лет обсуждений о том, что "Главный герой" будет оригинальным проектом (не франшизой.— Прим. ред.), в Disney официально подтвердили, что хотят продолжение", — написал актер.

Позже пост Рейнольдса ретвитнул режиссер картины Шон Леви и прикрепил к публикации фразу: "Ага". Тем самым кинематографист тоже подтвердил, что сиквелу быть.
Однако остальные подробности о будущей картине пока неизвестны, как и то, почему на студии внезапно приняли решение о второй части. Не исключено, что это связано с высокими кассовыми сборами ленты и положительными оценками публики.
В издании IndieWire отмечают, что "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом превзошел все ожидания по популярности. За первые несколько дней с момента релиза в США (премьера состоялась 13 августа. — Прим. ред.) фильм собрал 28,4 миллиона долларов. Это на 40 процентов больше, чем прогнозировали эксперты в области кино.
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На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes зрители оценили комедию на 95 процентов свежести, а кинокритики на 82 процента. Это отличный результат, учитывая, что на этом ресурсе фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов положительных отзывов.
Действие в "Главном герое" разворачивается в видеоигре, где второстепенным персонажам приходится терпеть издевательства от более сильных. В какой-то момент слабые решают покончить с жестокостью и спасти этот странный мир от окончательного уничтожения.
Вместе с Рейнольдсом в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и другие.
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КультураРайан Рейнольдс (актер)Новости культурыКино и сериалычто посмотретьTwitterСШАТайка Вайтити
 
 
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