Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210817/raketa-1746053809.html
В США сообщили о "плохих новостях" для НАТО из-за новой российской ракеты
В США сообщили о "плохих новостях" для НАТО из-за новой российской ракеты - РИА Новости, 17.08.2021
В США сообщили о "плохих новостях" для НАТО из-за новой российской ракеты
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" может подвергнуть американские авианосцы большому риску, пишет National Interest. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:43
2021-08-17T15:07
новое оружие россии
безопасность
сша
военно-морские силы сша
михаил ходаренок
марк эпископос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463757_0:56:1821:1080_1920x0_80_0_0_73c896615d08659585b25d8621c3b980.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" может подвергнуть американские авианосцы большому риску, пишет National Interest.Автор статьи Марк Эпископос, ссылаясь на российские СМИ, напомнил, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат "Адмирал Головко". Новая ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров — в зависимости от характеристик пусковой платформы и условий эксплуатации. При этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Столь мощные параметры, по мнению журналиста, заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США.Эпископос также упомянул статью RT, согласно которой современные системы ПРО на американских миноносцах типа "Арли Берк" изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми. Так, военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что системы обороны потенциального противника не смогут эффективно противостоять "Циркону" из-за его высокой скорости."Другими словами, у вас просто нет времени на реакцию, потому что ваш корабль попадает под удар сразу после обнаружения ракеты", — отметил эксперт."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость изделия достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.В июле стало известно об успешных испытаниях ракеты с фрегата "Адмирал Горшков".
https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html
https://ria.ru/20210721/samolet-1742257303.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463757_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_1cded1652691b4ebd902a969757f537f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, сша, военно-морские силы сша, михаил ходаренок, марк эпископос
11:43 17.08.2021 (обновлено: 15:07 17.08.2021)
 
В США сообщили о "плохих новостях" для НАТО из-за новой российской ракеты

National Interest: новая российская ракета "Циркон" подвергнет ВМС США большому риску

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" может подвергнуть американские авианосцы большому риску, пишет National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос, ссылаясь на российские СМИ, напомнил, что первым штатным носителем "Цирконов" станет фрегат "Адмирал Головко". Новая ракета обладает дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от характеристик пусковой платформы и условий эксплуатации. При этом скорость ее полета может достигать М=9 (число Маха), или одиннадцати тысяч километров в час. Столь мощные параметры, по мнению журналиста, заставят нервничать авианосные ударные группы Военно-морских сил США.
Пусковая установка Тополь - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 08:00
"Эти ракеты не отследить". Россия списывает "страшный сон" Пентагона
Эпископос также упомянул статью RT, согласно которой современные системы ПРО на американских миноносцах типа "Арли Берк" изначально предназначены для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет и не подходят для борьбы с гиперзвуковыми. Так, военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что системы обороны потенциального противника не смогут эффективно противостоять "Циркону" из-за его высокой скорости.
"Другими словами, у вас просто нет времени на реакцию, потому что ваш корабль попадает под удар сразу после обнаружения ракеты", — отметил эксперт.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Максимальная скорость изделия достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.
В июле стало известно об успешных испытаниях ракеты с фрегата "Адмирал Горшков".
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 18:02
Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСШАВоенно-морские силы СШАМихаил ХодаренокМарк Эпископос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния